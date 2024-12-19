Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны

Тех, чьи знания и опыт являются опорой страны, 19 декабря встречали во Дворце Республики. Там, по поручению Президента, государственные награды вручил премьер-министр Беларуси. Указом главы государства медалями «За трудовые заслуги» награждены 76 мастеров своего дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это работники самых разных отраслей.

Как отметил Роман Головченко, трудолюбие белорусов не является стереотипом, это характерная черта нашего народа. Мы всегда понимали, что только трудом можно строить настоящее и будущее. Главные герои дня знают это лучше других: на благо страны они служат не одно десятилетие.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Присутствующие здесь – это наглядный пример честных, по-здоровому амбициозных, добросовестных и настойчивых людей. Ваша история – это вдохновляющая история о том, как можно своей работой на своем участке сделать страну лучше, краше и сильнее. Ваши знания и опыт будут и впредь работать на благо нашей страны, потому что вы – ее опора, будущее. Вы будете наставниками для более молодого поколения и передадите им все лучшее, что есть в вашей профессиональной деятельности.

За работу и результат медаль получила Галина Агаханян, сотрудник инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. У истоков ее основания и была Галина Анатольевна. За 34 года менялись только должности, а место работы у нее одно.

Галина Агаханян, заместитель начальника управления – начальник отдела контроля организаций управления контрольной работы ИМНС по Дзержинскому району:

Налоги должны платить все, это основа жизни государства. Это ни для кого не секрет, никакая не новость и не открытие. Контролировать всех подряд – это неправильно, нецелесообразно. Но выборочно нужно контролировать. Для этого мы учимся больше анализировать. Схемы уклонения – это самое главное... Надо налоги платить честно, не надо придумывать схем, мы их все равно найдем, изучим, докажем и накажем.