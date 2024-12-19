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Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны

19 декабря 2024 16:59
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Тех, чьи знания и опыт являются опорой страны, 19 декабря встречали во Дворце Республики. Там, по поручению Президента, государственные награды вручил премьер-министр Беларуси. Указом главы государства медалями «За трудовые заслуги» награждены 76 мастеров своего дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это работники самых разных отраслей.

Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны-2

Как отметил Роман Головченко, трудолюбие белорусов не является стереотипом, это характерная черта нашего народа. Мы всегда понимали, что только трудом можно строить настоящее и будущее. Главные герои дня знают это лучше других: на благо страны они служат не одно десятилетие.

Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Присутствующие здесь – это наглядный пример честных, по-здоровому амбициозных, добросовестных и настойчивых людей. Ваша история – это вдохновляющая история о том, как можно своей работой на своем участке сделать страну лучше, краше и сильнее. Ваши знания и опыт будут и впредь работать на благо нашей страны, потому что вы – ее опора, будущее. Вы будете наставниками для более молодого поколения и передадите им все лучшее, что есть в вашей профессиональной деятельности.

Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны-6

За работу и результат медаль получила Галина Агаханян, сотрудник инспекции Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. У истоков ее основания и была Галина Анатольевна. За 34 года менялись только должности, а место работы у нее одно.

Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны-8

Галина Агаханян, заместитель начальника управления – начальник отдела контроля организаций управления контрольной работы ИМНС по Дзержинскому району:
Налоги должны платить все, это основа жизни государства. Это ни для кого не секрет, никакая не новость и не открытие. Контролировать всех подряд – это неправильно, нецелесообразно. Но выборочно нужно контролировать. Для этого мы учимся больше анализировать. Схемы уклонения – это самое главное... Надо налоги платить честно, не надо придумывать схем, мы их все равно найдем, изучим, докажем и накажем.

Головченко на церемонии вручения госнаград: вы – опора, будущее страны-10

Олег Зеренков, лесник Мокрядского лесничества Государственного лесохозяйственного учреждения «Чаусский лесхоз»:
Мы в основном занимаемся отводами на данном этапе. Отводы лесосек – мы определяем границы рубки, площадь, кубатуру. Президент дал лесхозу новый МАЗ. Техника харвестеры и форвардеры, они сами все разрабатывают. Все делается механически. 

В числе награжденных также сотрудники лесного хозяйства, кто многое сделал для восстановления территорий после летнего шторма. Благодаря им его последствия уже устранены.

# Роман Головченко # Госнаграды

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