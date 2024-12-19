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Всего 30% большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки

19 декабря 2024 17:15
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Европа все ниже опускает шлагбаум. Всего 30 % большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки. Въезда в ЕС ожидают около 4 тысяч фур. Самый загруженный маршрут, ожидаемо, «Козловичи», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего 30% большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки-2

Здесь польская сторона оформляет автомобили, следующие из Беларуси, неторопливо и без новогодней суеты. Так, за последние сутки контрольные службы приняли чуть больше половины транспорта от возможного количества. У закрытого барьера в эти часы в ожидании «застыли» 2 тысяч фур. Зеленый свет на въезд получили чуть более 600 грузовиков.

Всего 30% большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки-4

Иван Демичев, и.о. начальника таможенного поста «Козловичи»:
За последние сутки польские контролирующие органы приняли 51 % транспорта от возможного количества. Несмотря на то, что пропускная способность пункта пропуска «Козловичи» составляет 1200 грузовиков в одну сторону. 

Водители-международники не скрывают эмоций. Говорят: накипело. Пейзаж за окном у Виталия Козловского не меняется уже четверо суток. По его словам, ажиотаж польская сторона создает намеренно.

Всего 30% большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки-6

Поляки так специально делают, чтобы меньше брали загрузки – я так понимаю. Потому что сейчас под Новый год работы больше будет, ну, они специально делают.

Всего 30% большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки-8

Сопредельная сторона, польская сторона, наверное, не выполняет свои обязанности в полном объеме и в полной мере, но как бы работает. Больше всего это политические моменты, мне кажется. От простых людей, от водителей, от работников мало что зависит. 

Обстановка на границе зависит от ритмичной работы двух стран. Белорусская таможня своевременно оформляет транспорт и груз, чтобы как можно больше человек смогли побывать в нашей стране. Беларусь традиционно открыта для всех. Свыше миллиона жителей Европы уже посетили нас без виз.

# Государственная граница Беларуси # Польша

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