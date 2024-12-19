Европа все ниже опускает шлагбаум. Всего 30 % большегрузов от нормы оформили европейские контрольные службы за сутки. Въезда в ЕС ожидают около 4 тысяч фур. Самый загруженный маршрут, ожидаемо, «Козловичи», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь польская сторона оформляет автомобили, следующие из Беларуси, неторопливо и без новогодней суеты. Так, за последние сутки контрольные службы приняли чуть больше половины транспорта от возможного количества. У закрытого барьера в эти часы в ожидании «застыли» 2 тысяч фур. Зеленый свет на въезд получили чуть более 600 грузовиков.

Иван Демичев, и.о. начальника таможенного поста «Козловичи»:

За последние сутки польские контролирующие органы приняли 51 % транспорта от возможного количества. Несмотря на то, что пропускная способность пункта пропуска «Козловичи» составляет 1200 грузовиков в одну сторону. Водители-международники не скрывают эмоций. Говорят: накипело. Пейзаж за окном у Виталия Козловского не меняется уже четверо суток. По его словам, ажиотаж польская сторона создает намеренно.

Поляки так специально делают, чтобы меньше брали загрузки – я так понимаю. Потому что сейчас под Новый год работы больше будет, ну, они специально делают.