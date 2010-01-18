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Заместитель генерального секретаря ООН посещает Беларусь

18 января 2010 07:54
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По информации белорусского внешнеполитического ведомства, Мухаммад Шаабан прибыл в Минск для подписания Меморандума о сотрудничестве между Минским государственным лингвистическим университетом и Секретариатом ООН. Высокий гость не только встретится с руководством и преподавателями учебного заведения, но и ознакомится с учебными программами и техническими возможностями университета. Запланирована также его встреча с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Мартыновым. Планируется проанализировать перспективы найма на работу в Секретариат ООН белорусских специалистов.
# общество # Образование

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