Н.Ладутько: Мы будем делать всё для того, чтобы жизнь минчан становилась более комфортной

Об открытии новых объектов и генеральном плане развития Минска, вопросах жилищных и транспортных рассказывает гость программы «Неделя» — исполняющий обязанности председателя Минского городского исполнительного комитета Николай Ладутько.

События на этой неделе, так сказать, загибая пальцы: школу открыли, детский сад открыли, на «Минск-Арене» Континентальную хоккейную лигу провели. Чем объяснить такую активность? Это показательное выступление для народа или всё-таки норма для Минска, которая должна быть регулярной?

Этот год объявлен Годом качества. И отработать в этом году мы должны в два раза более качественно, чем мы работали в прошлые годы. Для того, чтобы год сложился, для того, чтобы то, что мы наметили на этот год, для того, чтобы мы смогли обеспечить то, что нам поручено выполнить в этом году, мы задали себе темп. И те объекты, которые строились в прошлом году, проектировались в позапрошлом году — их подвели к тому, чтобы они начали работать буквально с первых дней нового года. Мы задали такой темп: школа начала работать, в Масюковщине в детский сад дети пойдут со следующей недели, приступила к работе долгожданная поликлиника в Малиновке, начались матчи Континентальной хоккейной лиги на «Минск-Арене», и мы с удовлетворением отметили, что на матч 14 января пришло 9100 болельщиков. Это реальные люди, которые сами купили билеты, и основная их масса с удовлетворением отметила то достоинства объекта, который построен в Минске по решению главы государства. Матч прошёл отлично, будут и следующие матчи Континентальной лиги, 30 января состоится торжественное открытие «Минск-Арены». А в апреле этого года в Минске состоится чемпионат мира по хоккею среди юношей — арена уже в этом году примет крупное международное соревнование. Можно сказать, репетиция чемпионата 2014 года.

И в этом году в Минске будут построены и откроются ещё школы, будут построены и откроются ещё шесть детских садов, мы продолжим реализацию строительства спортивных объектов, продолжим строительство жилья. В этом году мы откроем ещё одну новую поликлинику для микрорайона Лошица. Мы будем делать всё то, что необходимо для того, чтобы жизнь жителей города Минска становилась всё более комфортной, всё более достойной и позволяла создавать условия для высокопроизводительного труда — умственного труда, творческого труда, физического труда.

Объектов, достойных столичного уровня, в столице становится всё больше и людей, если смотреть внимательно, тоже становится всё больше. За счёт чего прирастает город? Минск — один из немногих городов в республике, который имеет стабильный демографический плюс, и как этот процесс будет длиться дальше, учитывая то, что Президент говорит, что Минск не должен становиться очень большим?

Сегодня в городе людей, которые приходят в жизнь, больше чем людей, которые уходят из жизни — такой положительный прирост мы имеем на протяжении последних трёх лет. Также в республике достаточно серьёзны миграционные потоки, и так сложилось, что значительная часть этих потоков на данном этапе развития приходится на Минск. Эта тенденция была подмечена главой государства, и когда горисполком делал доклад о развитии Минска, президент этот вопрос обозначил. Обозначил и с заботой о городе Минске, и о всей республике, потому что сегодня условия развития на различных территориях республики должны выравниваться, для того, чтобы человек имел равноценные условия проживания, образования, отдыха, труда в любом регионе — это главенствующая задача. Это не искусственное ограничение развития Минска, а путь принятия грамотных экономических и организационных мероприятий.

В ряду этих мероприятий следует выделить решение о развитии территории, которая находится на расстоянии 30-35 км от Минской кольцевой дороги. Это территория Смолевич, это территория возле Кургана Славы. Минскгорисполком получил поддержку от облисполкома под строительство большого посёлка, в котором жители города Минска при поддержке горисполкома в плане развития внеквартальной инженерно-транспортной структуры, смогут реализовывать свои намерения по строительству жилых домов и последующего проживания на этой территории.

По сути, Минск, как настоящий мегаполис, начинает обрастать городами-спутниками?

Минск наметил планы, и я назвал те территории, на которых мы уже ведём практическую работу. Что касается иных территорий — как Логойск, Заславль — то там нами создано пока только организационное начало, мы создали экономический документ, который обосновал возможность выполнения этих мероприятий. Естественно, на это необходимо время, но сегодня мы в практическом плане к этой работе приступили и должны быть последовательны, решительны и тогда, я уверен, мы получим тот результат, который необходим.

Следующий блок вопросов, параллельных с началом строительства, — это блок всех вопросов транспорта, условия процентных ставок в банках, создания новых рабочих мест на этих территориях в системе облуживания. Это не просто строительство жилых домов, но и создание каких-то бытовых условий, зданий, в которых могут разместиться индивидуальные предприниматели, малые предприятия. Этот вопрос рассматривается в комплексе, и необходимо под этот вопрос подвести идею, которую одобрил глава государства при докладе руководителя Белорусской железной дороги, о создании «городской электрички». Мы проведи вместе с руководством Белорусской железной дороги два рабочих совещания, где наметили схему развития этой электрички: начало — Ждановичи, конец — Смолевичи. Но на это нужно время. Направление определено, базовые факторы определены и мы в практическом плане в этом году вместе с Белорусской железной дорогой приступаем к рабочему проектированию. Первый этап — 2001-2012 годы — осваивается направление Ждановичи — Минск-Пассажирский, а в последующие этапы — направление до Смолевич. Таким образом, через эту работу мы видим, как обслуживать те территории, которые определены как перспективные для развития города Минска.

Минск всё время обновляется, и обновляют его всё больше новые люди — рождённые в Минске или приехавшие. Как, с учётом этого, и кто занимается тем, чтобы сохранить какую-то историческую правду в городе, чтобы город не потерял своё историческое лицо? Заботится ли кто-нибудь об этом и не будет ли лет через десять, когда построят всё, что планируется, такой ситуации, что мы не узнаем собственный Минск?

Я уверен в том, что пройдут годы, и мы с Вами узнаем Минск нашего детства, потому что заботой об историческом наследии занимаются люди и профессионально, и творчески, и на общественных началах. Градостроительная тенденция по развитию Минска в своей основе не закладывает снос всего и вся, это очень избирательно. Во-первых, центральная часть города практически сформирована и застроена, поэтому какой-то принципиальной домки этой части не предвидится, потому что корректировка Генерального плана развития, которая сейчас проходит утверждение, рассчитана до 2030 года.

Очень важный фактор сохранения уголков Минска, того, что создано трудами многих поколений — это сами жители города. Глава государства, как человек, который очень радеет о нашем городе, сказал, чтобы корректировка Генерального плана обязательно прошла общественное обсуждение. И Генеральный план был выставлен для всенародного обсуждения в кабинетах нашего института Минскграда, в течение трёх недель специалисты и жители могли ознакомиться с материалами и высказать свои замечания. Широкое обсуждение получила тема реконструируемых территорий в Минске, люди очень обеспокоенно высказывались о тех намерениях, которые были заложены в этот документ, о сносе существующих индивидуальных домов. Нужно отметить, что в основу регламента этого документа был заложен массовый снос жилых домов, но контакты с населением — когда сотрудники Комитета архитектуры выезжали на места, смотрели территории — привели к выводу, что опасения людей, высказывания, просьбы, а порой и требования являются обоснованными. И поэтому в основе документа, который вынесен на утверждение, от принципа массового сплошного сноса отошли — он стал избирательным, более взвешенным, более обдуманным.

Мною в начале этой недели дано поручение Комитету архитектуры и районным администрациям, для того, чтобы придать этой работе ещё более системный характер, на разработанные планы детальной планировки — есть такой документ в регламенте — заказать и разработать эскизы застройки на так называемые реконструируемые территории, на которых будут сносить индивидуальные дома. Эскизы покажут — попадает кто-то под снос или не попадает, при этом архитекторы будут учитывать, какие здания имеются в наличии, годы постройки и так далее. И мы за год должны провести эту работу — за месяц эту задачу не выполнишь, она масштабная. Если мы определяем, что в течение пяти лет по этому району будет проведён снос, человеку не нужно давать права на реконструкцию дома, а если период работы с его территорией наступит через пять-семь и так далее лет — надо человеку дать такую возможность. Не может же он всю жить провести в ожидании. Проблема в том, что когда производится снос, делается рыночная оценка здания, и тот, кто производит этот снос, обязан его компенсировать — и недвижимостью, и деньгами, и земельным участком. Давая возможность на реконструкцию, ты через десять лет можешь сам оказаться в роли того, кто должен будет сносить этот дом, и естественно, это будет дороже для бюджета. Но, я считаю, что это будет более человечно, более морально для жителей города Минска.

Сейчас две проблемы на слуху: одна круглогодичная — машины, которых становится всё больше и которые всё чаще не помещаются на улицах, и вторая сезонная — снежная зима, которая вообще-то нормальна для Беларуси, но в последние годы снегом нас не баловала. Удастся ли в ближайшие год-два победить эти две проблемы: пробки на дорогах и снежные пробки?

Проблема имеет место быть. Вы правы, коммунальные службы есть, но снег и зима, как всегда, пришли неожиданно. Слишком давно такого снега не было — в этом году выпало в 2,5 раза больше чем в 2008-2006 годах. При этом нужно отметить, что технику мы всё равно держали под парами, несмотря на то, был снег или нет. И сегодня на улицы Минска три раза в сутки — утром, днём и ночью — выходят около 780 автомобилей различного профиля. Можно было бы вывести на уборку и 5000 автомобилей. Городской бюджет сегодня достаточно активен, за это благодарность руководителям всех организаций и предприятий, которые работают в Минске, которые обеспечивают выполнение и прогнозных показателей, работают над тем, чтобы и произвести, и продать. Соответственно, они формируют бюджет, основная масса денег, которые туда поступают — это налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, и подоходный налог. Естественно, формируя бюджет, население вправе задавать вопрос о том, почему есть проблемы с передвижением по городу. Поэтому задача ставится однозначно: все проезды — и магистральные улицы, и каркасные улицы — должны быть от снега очищены. Но если происходит единовременное массовое выпадение снега, как происходило два раза — в декабре и январе — проезды расчищаются за сутки, но в целом уборка снега идёт три-четыре дня. Поставлена задача обеспечить уборку снега на тех улицах, где стоят припаркованные автомобили — в основном это спальные районы.

Проблема состоит в том, что негде ставить автомобили, обеспеченность парковочными местами незначительна: 50-60 тысяч стационарных парковочных мест в Минске при наличии 630 тысяч автомобилей — это очень мало. Динамика прироста автомобилей больше чем прироста парковочных мест. Если строить паркинг, то машиноместо даже в самом удачном проекте будет стоить 7-10 тысяч долларов, а в неудачном — 14-15 тысяч долларов. Естественно, население, взвешивая стоимость автомобиля, стоимость полной страховки, оказываются не готовы, и по-житейски они, наверное, в чём-то правы, к таким пожертвованиям на реализацию этих проектов. А в 2009 году в Минске стало больше на 36 тысяч автомобилей. Надо работать над тем, чтобы создавать условия для парковок. Их мы строим за счёт коммунальных средств и в прошлом году построили 10 парковок, но в основном места для них есть в спальных районах, мы их реализуем. Но не всегда население готово к тому, чтобы передвигаться даже уже на имеющиеся парковки. Если вы въезжаете в Минск со стороны микрорайона Уручье, то возле Восточного кладбища можно видеть большую парковку на 1500 автомобилей. Она всегда наполовину пуста, потому что, оказывается, что она находится в неудобном месте. Сегодня основная масса автомобилей обеспечена полной страховкой, и люди предпочитают оставлять автомобили возле своего дома. И издать закон «Не ставь автомобиль воле дома» при наличии такого количества машин в городе было бы неправильно. Нужно развивать сеть парковочных мест, над этим мы работаем.

Наши зрители отвечают на вопрос интерактивного голосования. А что Вас на этой неделе, как чиновника и человека, волновало больше: выборы в Украине, которые всегда превращаются в шоу, пошлины на иномарки, с которыми на этой неделе наконец-то всё стало понятно, или белорусская зима со снегом и морозами?

В силу того, что я с самого утра до позднего вечера занимаюсь организацией уборки города, меня волновала именно эта тематика — чтобы город был в полном порядке, чтобы люди могли нормально перемещаться по городу и чувствовали себя комфортно.