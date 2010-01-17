Прямой эфир

В Украине выбирают нового президента

17 января 2010 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В списках для голосования около 37 миллионов человек. Внутри страны работают более 33 тысяч избирательных участков, свыше 100 – за ее пределами.

Ожидается, что явка будет невысокой. Пока она лишь – немногим больше 15%. На президентское кресло претендуют 18 кандидатов. Однако, в лидерах двое – глава Партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлии Тимошенко. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что второй тур неизбежен, поскольку ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей.

В Украине работают свыше трех тысяч международных наблюдателей, в том числе из Беларуси. Пока каких-либо серьезных нарушений не зафиксировано. Данные социологических опросов объявят в 8 часов вечера, сразу же после закрытия избирательных участков. А предварительные итоги голосования Центризбирком огласит завтра утром.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 января 2010 17:34

Теперь жениха или невесту можно выбрать на основе анализа их ДНК

17 января 2010 17:33

В день президентских выборов в Чили не работают торговые центры, театры и кинотеатры

17 января 2010 16:52

Два рыбака, разогревшись спиртным, один за другим провалились в полынью