В Украине выбирают нового президента

В списках для голосования около 37 миллионов человек. Внутри страны работают более 33 тысяч избирательных участков, свыше 100 – за ее пределами.

Ожидается, что явка будет невысокой. Пока она лишь – немногим больше 15%. На президентское кресло претендуют 18 кандидатов. Однако, в лидерах двое – глава Партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлии Тимошенко. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что второй тур неизбежен, поскольку ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей.

В Украине работают свыше трех тысяч международных наблюдателей, в том числе из Беларуси. Пока каких-либо серьезных нарушений не зафиксировано. Данные социологических опросов объявят в 8 часов вечера, сразу же после закрытия избирательных участков. А предварительные итоги голосования Центризбирком огласит завтра утром.