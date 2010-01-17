Что построят в Минске в 2010 году?

За семь дней в столице появились новая школа, новый детский садик и новая поликлиника. Все оборудованы по последнему слову техники и уже начали работать. На благо и на здоровье детей и их родителей.

Ярослав Львович больше полувека занимается градостроительством. Облик столицы – и его рук дело. У города есть своя логика, говорит архитектор. А его форму можно назвать звездообразной. Минск постоянно развивается. Так исторически сложилось, что промышленные объекты в основном сконцентрированы в восточной его части. А потому Запад столицы постепенно превратился в городскую «спальню». А в ближайшие годы у мегаполиса должно оформиться, так сказать, «парадное лицо».



Ярослав Линевич, главный архитектор «Минскградо»:

– Что бы город был привлекательным не только, как столица государства, но и как столица международная, самое главное нарастить функции – это деловые учреждения, залы для симпозиумов. У нас еще не хватает объектов такого уровня, которые могли бы в мировом масштабе привлечь внимание к нашей столице.

Речь идет о таких объектах, которые воспринимаются не как что-то привычное и заурядное в городском пейзаже. А о тех, которые мы не без гордости показываем гостям из других стран. Из последнего: показательный пример – грандиозная «Минск-Арена». На велотреке взят старт еще летом.

Сама арена официально не открыта, но уже опробована. После баталий строительных она – в ожидании ледовых. Бум спортивного строительства в этом году не закончится. Тем, более что Беларуси предстоит принять чемпионат мира по хоккею. Так что леса и бытовки развернутся в районе Чижовки. Там появится еще одна арена.

Это больше для профессионалов от спорта. А вот для любителей здорового образа жизни в Курасовщине появилась «Солнечная долина». Горнолыжный центр в черте города. Три трассы разных уровней сложности будут работать и зимой, и летом.

Самый высокий уровень сложности пришлось пройти экономике города, да и в целом стране в прошлом году. Несмотря на трудности на пустыре в Западной части Минска выросла «Каменная горка». Через три года здесь поселятся 70 тысяч минчан.

Бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, спортивные растут в городе как грибы после дождя. Да и не только. Прошедший год стал ударным для белорусских строителей. Например, в молодом, но большом Сухарево летом появилась новая поликлиника, а первого сентября – новая школа по экспериментальному архитектурному проекту. Еще одна открылась для жителей Брилевичей. Открытия продолжились и в году нынешнем. Первая школа в Домбровке услышала трели звонка на этой неделе. Она оснащена по последнему слову техники. Пока здесь приняли полтысячи детей, можно – вдвое больше.

Новый год прошел, но подарки для жителей столицы не закончились. На неделе в той же Домбровке, которая славится большим количеством многодетных семей, открыли детский садик. Здесь бассейн, компьютерный класс, изостудия.

К дому ближе стала и поликлиника-новостройка в Малиновке-8. Многопрофильная. С дневным стационаром. Первых пациентов оказалось немало. Телефон не умолкает ни на секунду. До этого момента в Малиновке работала лишь одна поликлиника.

Сергей Махнач, главный врач поликлиники №5 Минска:

– Мы можем сделать в полном объеме обследование сердца, в полном объеме обследование желудочно-кишечного тракта. Со временем планируется открыть здесь межрайонный эндоскопический центр.

Николай Бутрим, и.о. председателя комитета строительства и инвестиций:

– Будет введено в эксплуатацию три школы – это свыше трех тысяч ученических мест, четыре детских садика. Все в новых микрорайонах. По сравнению с прошлым годом, количество объектов уменьшилось, но средства сконцентрированы на самых приоритетных объектах.

На 2010 запланировано всего 330 столичных объектов для строительства и реконструкции. Работа по медчасти продолжится. В этом году сдадут еще одну поликлинику в Лошице, и займутся стоматологической больницой на Энгельса.

Строителей часто обвиняют в затягивании процесса. Речь о вводе объектов. Мол, не всегда все получается в срок. Так вот реконструкция Кальварийского моста стала доказательством обратного. С ремонтом основной части здесь справились быстро – за 14 месяцев вместо положенных 40. Объезжали не долго. Сделано 200 метров пути. И можно двигаться дальше.



Деньги на дороги выделены немалые. Ведь бездорожье выходит гораздо дороже. В этом году строители обоснуются на улицах Денисовской, Маяковской, проспекте Держинского. Чуть позже предстоит реконструкция территории возле стадиона «Динамо». В пределах улиц Свердлова – Ульяновская – Ленина – Кирова.

Так получается, что все дороги страны ведут в Минск. Число желающих жить и работать в столице увеличилось. Поэтому градостроители ухватились за идею создания 2-ой МКАД. Это согласно скорректированному генплану развития Минска до 2020 года.

Сказано – сделано. Так было с Домом Москвы. Маленький уголок российской столицы в центре белорусской появился в июле. Это центр деловой и культурный. Он стал значительным шагом в деле привлечения инвестиций. Над архитектурным проектом работали сообща.

Владимир Ресин, заместитель мэра Москвы:

– Мы приятно удивлены, что за такой короткий срок белорусские и российские строители смогли сделать это.

Центром развлекательного притяжения в этом году станет Цирк. Ремонт здания завершится осенью – строители постарались. Так что в ноябре минчан ждет цирковой праздник. А чтобы на праздник был похож каждый день в городе, архитекторы и строители работают не покладая рук.