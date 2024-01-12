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«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?

12 января 2024 13:39
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Доступная медицинская помощь не привилегия. В Беларуси продолжается модернизация учреждений здравоохранения всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот еще один проект в рамках реализации поручений Президента по организации доступного обследования и лечения населения в сельской местности.

Обновленную поликлинику 12 января открыли в Верхнедвинском районе.

«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?-1

А получить помощь можно у различных специалистов. Диагностика ведется на новом оборудовании, есть и УЗИ-кабинет. Также создана безбарьерная среда: в поликлинике установлен речевой информатор, тактильная схема со шрифтом Брайля. Жизнь в регионах, как не раз подчеркивал глава нашего государства, с каждым годом должна становиться все лучше, чтобы молодежь оставалась на родной земле и не стремилась уезжать в большие города. Для этого нужны конкретные дела. И одно из таких – этот проект в сфере здравоохранения Верхнедвинского района. В обновленной поликлинике обслуживается более 19 тысяч жителей района. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену.

«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?-4

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:
Созданы замечательные условия для работы непосредственно специалистов и врачей. Я так понимаю, если хорошее настроение и впечатление от своей работы будут у врача, то и пациенту будет намного легче.

«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?-7

Наталья Марченко:
Наблюдаюсь каждый месяц у врача в связи со своими заболеваниями. Стало очень удобно, можно заказать талон как через интернет на сайте talon.by, можно обратиться непосредственно в регистратуру лично либо позвонить по телефону, заказать. Улучшились условия в нашей поликлинике для пациентов, очень приятно посмотреть.

«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?-10

Модернизация учреждений здравоохранения в Витебской области продолжится и в 2024 году. Уже в феврале новая поликлиника откроется в Орше. Еще одну начнут строить в Полоцке. Продолжится реконструкция областной клинической больницы, а также второго корпуса инфекционной больницы.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Вячеслав Дурнов

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