«Замечательные условия для работы». Как оборудована обновлённая поликлиника в Верхнедвинском районе?

Доступная медицинская помощь не привилегия. В Беларуси продолжается модернизация учреждений здравоохранения всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот еще один проект в рамках реализации поручений Президента по организации доступного обследования и лечения населения в сельской местности. Обновленную поликлинику 12 января открыли в Верхнедвинском районе.

А получить помощь можно у различных специалистов. Диагностика ведется на новом оборудовании, есть и УЗИ-кабинет. Также создана безбарьерная среда: в поликлинике установлен речевой информатор, тактильная схема со шрифтом Брайля. Жизнь в регионах, как не раз подчеркивал глава нашего государства, с каждым годом должна становиться все лучше, чтобы молодежь оставалась на родной земле и не стремилась уезжать в большие города. Для этого нужны конкретные дела. И одно из таких – этот проект в сфере здравоохранения Верхнедвинского района. В обновленной поликлинике обслуживается более 19 тысяч жителей района. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Созданы замечательные условия для работы непосредственно специалистов и врачей. Я так понимаю, если хорошее настроение и впечатление от своей работы будут у врача, то и пациенту будет намного легче.

Наталья Марченко:

Наблюдаюсь каждый месяц у врача в связи со своими заболеваниями. Стало очень удобно, можно заказать талон как через интернет на сайте talon.by, можно обратиться непосредственно в регистратуру лично либо позвонить по телефону, заказать. Улучшились условия в нашей поликлинике для пациентов, очень приятно посмотреть.