Единый урок об уничтоженной в Великой Отечественной деревне Ола провели в Беларуси

Цену мира белорусы знают как никто другой. Трагические уроки истории мы помним до сих пор. 14 января исполнится 80 лет с момента уничтожения солдатами вермахта 1 758 человек в деревне Ола. Она повторила судьбу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорили 12 января во всех школах Беларуси. Тематический урок был построен на достоверной информации о сущности нацизма и фашизма. В Оле среди погибших были 950 детей. Педагоги рассказали нынешним школьникам о трагедии сожженных деревень и о новых фактах зверств гитлеровцев и их пособников. Они же и легли в основу учебных пособий о геноциде белорусского народа.

Анастасия Матарас, учащаяся Средней школы № 67 Минска: Самое главное – это не забывать такие важные трагедии, которые были у нас в истории. Потому что мы как молодежь ответственны за это, мы должны продвигать историю нашей страны в дальнейшем. Это очень важно. Мне кажется, задевает сердца всех: и молодежи, и более старшего поколения.

Татьяна Брель, директор средней школы № 67 Минска:

Сегодня день памяти, день воспоминания о том, как белорусский народ страдал в годы Великой Отечественной войны. Это очень печально, грустно и очень трагично. Потому что, когда слышишь трагедию одного человека, одного ребенка, это уже плохо. А когда идет счет на тысячи, для нас это был очень большой шок.

Министерство образования разработало целую серию единых уроков, посвященных Великой Отечественной войне. Они будут посвящены истории освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.