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В Верхнедвинском районе после реконструкции открыли поликлинику на 19 тысяч человек

12 января 2024 11:12
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Доступная медицинская помощь не привилегия. В Беларуси продолжается модернизация учреждений здравоохранения всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот еще один проект в рамках реализации поручений Президента по организации доступного обследования и лечения населения в сельской местности.

В Верхнедвинском районе после реконструкции открыли поликлинику на 19 тысяч человек-1

В пригороде Верхнедвинска находится деревня Янино. Там 12 января после реконструкции открыто поликлиническое отделение центральной районной больницы. Работы велись около полугода. Здание преобразилось не только внешне. Уже на входе пациентов встречает «Электронная регистратура». А получить помощь можно у различных специалистов. Диагностика ведется на новом оборудовании, есть и УЗИ-кабинет.

Жизнь в регионах, как не раз подчеркивал глава нашего государства, с каждым годом должна становиться все лучше, чтобы молодежь оставалась на родной земле и не стремилась уезжать в большие города. Для этого нужны конкретные дела. И одно из таких – этот проект в сфере здравоохранения Верхнедвинского района. В обновленной поликлинике обслуживаются более 19 тысяч жителей района. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену.

# Учреждения здравоохранения # общество

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