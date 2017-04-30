Беларусь на фестивале красоты «Невские берега»: награды и новые имена в созвездии парикмахерского искусства

Быть модным, дерзким, необычным не запретишь. Фестиваль красоты «Невские берега», откуда не так давно вернулась наша сборная с наградами, открыл в созвездии парикмахерского искусства новые имена. Студенты Минского государственного технологического колледжа завоевали уважение мастеров международного класса по парикмахерскому искусству ловкими движениями рук и полетом фантазии.

Татьяна Лешкович, преподаватель Минского государственного технологического колледжа:

Первый раз команда колледжа выехала в составе 44 человек, это довольно большая команда. И в этой команде учащиеся были с 1 по 4 курс. Обычно участвуют 3-4, а здесь 1-4. Работы были сложные, тренировки были эмоциональные, сложные, трудностей было очень много. Их было очень трудно преодолеть, но мы преодолели. Мы плакали от счастья на трибунах, когда наших детей награждали и были счастливы безмерно за них. Мечта Эдика Васильева осуществилась. Его вечерний образ и при дневном свете выглядит на все 100. Первокурсница Татьяна Пашкевич взяла гран-при брутальным образом, а вот Олега заметили по умению художественно выстригать узоры на волосах.

Олег Шивадлов, студент Минского государственного технологического колледжа:

Я в сентябре поступил в этот колледж, узнал, что есть конкурс, решил попробовать. Даже не надеялся, что что-то выиграю, планировал в десятку попасть. Но когда назвали первое место, просто был в шоке. В этом празднике для всех профессионалов и новичков индустрии красоты, главное не потерять лицо и даже наоборот представить его в наилучшем виде.

Катерина Хватик, студентка Минского государственного технологического колледжа:

В «Невских берегах» участвует минимум 1000 человек. То есть начиная от разных стран, приезжают со всего мира. Конечно, это очень сложно, потому что переживаешь, тренируешься, но когда приезжаешь туда, все волнение уходит. Конкурс парикмахерского искусства условно можно сравнить с фигурным катанием, где есть обязательная программа и произвольная. В первом случае оценивается чистота исполнения работы и ее сложность. Во втором – поиск новых решений и открытий.

Светлана Шатерник, тренер по парикмахерскому искусству:

Когда самовыражается мастер, он несет моду, какую он воспринимает. И это тоже очень интересно. И я даже не знаю, что важнее: полет фантазии в парикмахерском деле или обязательная программа. Внимание, модницы! Носить на голове волнительные романтические локоны в стиле вечеринки «рокабилли» все еще актуально. А вот русский сувенир из волос поможет сделать только мастер своего дела. На это уйдет не один час и много вспомогательных средств для укладки. Фантазийный же образ Марии Крук и вовсе отсылает нас погрузиться в море или, во всяком случае, в детство.

Мария Крук, студентка Минского государственного технологического колледжа:

Мой образ – это превращение в мистическую нимфу, это вдохновение морскими глубинами, некими мистическими существами, потому что с детства мне всегда было интересно, что же таится за морскими глубинами, за этим таинственным миром. За реальным миром профессиональных конкурсов стоят открытия в области практически всех направлений индустрии красоты. Макияж – не исключение, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.