«Это позволяет обеспечить прозрачность выборов». Международные наблюдатели: кто они, как работают в разных странах мира?

Новости мира. Голосование по почте и по доверенности. Агитация в день выборов. И участки для досрочного – прямо в торговых центрах. Множество форм и традиций проведения выборов. И одна миссия – следить за прозрачностью и открытостью. Международные наблюдатели – кто они? И как работают в разных странах? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. География наблюдения на выборах политолога Виталия Ковина – от Скандинавии и Западной Европы до Молдовы и Грузии. Впервые в составе международной миссии он оказался в исторический момент для Шотландии. Референдум по вопросу о независимости в 2014-м. Некоторые местные обычаи одни наблюдатели восприняли как экзотику, другие – поспешили записать в нарушения.

Например, агитация в день выборов. Или беспрецедентное доверие избирателям. Так, бюллетень можно было получить без паспорта и с не именным приглашением. Достаточно просто представиться. Впрочем, не меньше незыблемых электоральных традиций и в самой Великобритании. Кстати, против отделения тогда проголосовали 55 % шотландцев.

Виталий Ковин, политолог (Россия):

Можно сказать, что идеальных выборов не бывает даже в самых демократических странах, есть правовые или политические традиции страны, которые просто не вписываются в международные стандарты. В той же Великобритании используется такая практика – голосование по доверенности. Вот такая британская традиция, есть некое доверие одних к другим – родственникам, например. Но международные стандарты считают, что голосование должно быть личным. В разных странах практика проведения голосования может серьёзно варьироваться. Задача международных наблюдателей – оценить, во-первых, отвечает ли она законодательству конкретной страны; во-вторых, насколько само законодательство соответствует международным нормам. Бывают и спорные моменты.

Виталий Ковин:

В скандинавских странах нет дня тишины, там можно агитировать буквально в день голосования, буквально в 20 метрах от избирательных участков. Наверняка все видели, как в Америке во время выборов люди в день голосования стоят с плакатами кандидатов и призывают голосовать. Впервые в истории иностранные наблюдатели присутствовали на выборах в 1857 году. Это был плебисцит в Молдавии и Валахии, после которого образовалась Румыния. Но массовая практика международного наблюдения появилась лишь в 1990-е. Традиционно свои миссии могут отправлять международные организации: ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ШОС. Исключительно по приглашению действующей власти. Причём в странах так называемой «старой демократии» приглашать наблюдателей из-за рубежа и вовсе не принято.

Как одни из основателей ОБСЕ представители США активно мониторят выборы в других странах, но вот в некоторых собственных штатах известны примеры отнюдь не гостеприимного приёма иностранных наблюдателей. На последних выборах в Бундестаг Германия впервые пригласила миссию ОБСЕ. У многих такой шаг вызвал недоумение. Казалось бы, что делать наблюдателям, если нет сомнений в подсчете голосов? Но совершенных избирательных систем не бывает.

Ян Менцер, эксперт по внешней политике (Германия):

Примеры работы международных миссий наблюдения в Германии мне неизвестны. Но я могу себе представить, что это хорошая практика для других стран. Это позволяет обеспечить прозрачность выборов и убедиться, что выборы прошли правильно, согласно международным нормам. А вот в соседней Австрии присутствие иностранных наблюдателей на выборах оказалось более принципиальным. После того, как при подсчёте голосов в 2016-м из-за голосования по почте не «склеилась» победа одного из кандидатов в президенты. Тогда предположили, что из-за некачественного клея конверты могли распечатать. Результаты отменили.

Давид Штокингер, функционер социально-демократической партии Австрии:

Последние несколько лет в Австрии действует система голосования по почте. Необязательно физически присутствовать на участке, можно заполнить избирательную карту. И в день основного голосования голоса, полученные по почте, считаются вместе с остальными, чтобы исключить возможные манипуляции.

Но на президентских выборах 2016 года именно с голосами по почте возникла ошибка, и мы вынуждены были повторно провести выборы. Это помогло на будущее оптимизировать этот процесс. И теперь Австрия приглашает наблюдателей. При этом нужно быть осторожными. Ведь роль в отчётах миссий играют и внешнеполитические интересы. Так, например, при работе миссии ЕС её оценки зависят от того, в какой стране она работает.



Петер Бахмайер, председатель Австрийско-белорусского общества:

Я дважды был наблюдателем в составе миссии ОБСЕ: на парламентских выборах в 2008-м и на выборах президента в 2015-м как независимый наблюдатель. В течение недели я работал на выборах, посещал участки. Меня удивили характер белорусских избирателей и настроение в день голосования. Я много общался с избирателями и узнал из разговоров о высоких социальных стандартах в Беларуси, поэтому меня тогда не удивила высокая мотивация голосовать за действующую власть.