«Заложена природой». Что известно о ревности?

Чудовище с зелеными глазами – шекспировские сюжеты как никогда актуальны и в XXI веке. Женщины ревнуют мужчин, мужчины – женщин. В народе считается, что это сильнейшее проявление любви, но специалисты рассматривают ревность под другим углом. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Несколько интересных фактов о ревности. Оказывается, чем цивилизованнее страна, тем больше там живет ревнивцев. Психологи объясняют этот феномен тем, что народы, которые находятся на более низких стадиях развития, не придают особого внимания верности.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

У 15-20 % людей, которые ревнуют своих возлюбленных, та же самая ревность перерастает уже в патологическую, что схоже, кстати, с психозом.

Алеся Лакина:

В женщинах ревность заложена природой, и доказано, что пики ревности у них приходятся на период беременности и первых лет жизни ребенка. В этот период преданность и защита мужчины особенно важны.