«Залезла к нему в кювез, и попросила задышать, не сдаваться». История о недоношенных детях со счастливым концом

В программе «Специальный репортаж» рассказываем историю рождения Арины и Ярослава, которую сложно назвать новогодней сказкой. Они неожиданно появились на свет под бой курантов, но привычных первого крика, объятий и прикладывания к груди не случилось. Рождённых на тридцатой неделе с весом чуть более килограмма, крошек из родзала экстренно перевели в реанимацию. В статусе «крайне тяжёлые».

Марина, мама:

Я помню только – операционная, врачи, которые сами в шоке, подписываю бумажку, одевают маску и всё… И ты просыпаешься, и тебе говорят: «Ваши дети в крайне тяжёлом состоянии». Ты не видишь живота, ты не видишь детей. Тебе говорят, что прогнозов никаких мы вам не даём…».

И когда я пришла и увидела Аришу с ножками, как мои мизинцы, ушки закрученные, и хрящиков нет, головушка такая вот. Чудо маленькое, прозрачное. Она для меня была такая красивая! А Ярослав выглядел, как пухленький малыш, просто очень маленький. Потом мне врачи объяснили, что это очень плохо. У Ярослава на третий день случилось кровоизлияние в головной мозг третьей степени. Четвёртая – это самая тяжёлая.

И если сестра Арина, пусть и неспешно, но шла на поправку, Ярослав упорно отказывался бороться за жизнь. 30 дней малыш провёл на аппарате искусственного дыхания, трижды у него «рвались» лёгкие, столько же он пережил и переливаний крови. Казалось, шансов у малыша не осталось...

Марина, мама:

Когда нам сказали, что можете покреститься, мне показалось, что всё. И когда я пришла на 30-й день, когда он вновь сорвал дыхание, я просто без предложения врача, обработала руки, залезла к нему в кювез, взяла его и начала с ним разговаривать. И попросила его очень сильно задышать и тянуться за сестрой, и не сдаваться. И через день мне позвонили и сказали: «Принесите смесь, мы хотим его накормить!»

Они выписались в день, когда должны были родиться, только было им уже три месяца. Сегодня Ярослав и Арина ничем не отличаются от сверстников – любят танцы и робототехнику, покоряют подиум.