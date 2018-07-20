«Каникулы без дыма и огня»: сотрудники МЧС рассказывают детям, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций

Новости Беларуси. С начала июля в реках и водоемах области было предотвращено 92 несчастных случая. В 9 из них чуть не пострадали дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С начала июля в реках и водоемах области было предотвращено 92 несчастных случая. В 9 из них чуть не пострадали дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Свести к нулю детские жертвы в чрезвычайных ситуациях – главная цель масштабной акции «Каникулы без дыма и огня». Нужным мерам безопасности сотрудники МЧС обучают школьников в загородных лагерях. Как вести себя во время пожара или грозы, смотрите в видеоматериале Ксении Худолей.