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«Каникулы без дыма и огня»: сотрудники МЧС рассказывают детям, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций

20 июля 2018 20:08
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Новости Беларуси. С начала июля в реках и водоемах области было предотвращено 92 несчастных случая. В 9 из них чуть не пострадали дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Каникулы без дыма и огня»: сотрудники МЧС рассказывают детям, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций-1

Свести к нулю детские жертвы в чрезвычайных ситуациях – главная цель масштабной акции «Каникулы без дыма и огня». Нужным мерам безопасности сотрудники МЧС обучают школьников в загородных лагерях. Как вести себя во время пожара или грозы, смотрите в видеоматериале Ксении Худолей.

# МЧС Беларуси # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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