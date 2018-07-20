Законопроект по переходу к добровольному безвозмездному донорству вынесли на общественное обсуждение в Беларуси
Новости Беларуси. Законопроект по вопросам донорства крови вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа уже размещен на сайте Палаты представителей и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.
Все поступившие предложения будут рассмотрены в ближайшее время.
Самое главное новшество – переход к 100 %-ному добровольному безвозмездному донорству крови. При этом социальные гарантии для таких доноров будут значительно расширены.
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Если ты стал почетным донором, скидка возможна на лекарства (если она понадобятся), на санаторно-курортное лечение. Однако не всем донорам эти гарантии могут понадобиться, поэтому рассматривается вопрос о монетизации этих гарантий. Если ты стал почетным донором, возможно, государство возьмет на себя эти функции – выплачивать 3-4 базовые величины.
Чтобы быть награжденным знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», надо участвовать только в безвозмездных донациях.
О добровольном донорстве в Беларуси заговорили еще в 2013 году. Впрочем, практика это мировая. К достижению безвозмездного донорства к 2020 году призывает Мельбурнская декларация ВОЗ. 70 стран мира рекомендациям уже последовали. К примеру, в Великобритании, Швейцарии и Испании добровольное безвозмездное донорство насчитывает уже десятки лет. А в США январь даже считается национальным месяцем донорства.