Законопроект об очередной амнистии рассмотрят в двух чтениях на ближайшей сессии

Проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» депутаты планируют рассмотреть на ближайшем заседании сессии сразу в двух чтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный законопроект является, с одной стороны, инструментом развития демократии и сохранения единства в обществе, с другой – актом проявления гуманизма. Как показывает практика, принятие таких законов не ухудшает криминогенную обстановку. По предварительной информации, амнистия коснется более семи тысяч осужденных.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Под действия закона об амнистии могут попасть женщины, которые являются многодетными матерями и не лишены родительских прав за совершение тяжких преступлений, в том числе им будет сокращен срок отбытия наказания. В законопроекте есть ограничения, кого амнистия не коснется. Это граждане, которые совершили корыстные преступления, находясь на государственной службе.