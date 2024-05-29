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Законопроект об очередной амнистии рассмотрят в двух чтениях на ближайшей сессии

29 мая 2024 10:37
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Проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» депутаты планируют рассмотреть на ближайшем заседании сессии сразу в двух чтениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект об очередной амнистии рассмотрят в двух чтениях на ближайшей сессии-1

Данный законопроект является, с одной стороны, инструментом развития демократии и сохранения единства в обществе, с другой – актом проявления гуманизма. Как показывает практика, принятие таких законов не ухудшает криминогенную обстановку. По предварительной информации, амнистия коснется более семи тысяч осужденных.

Законопроект об очередной амнистии рассмотрят в двух чтениях на ближайшей сессии-4

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Под действия закона об амнистии могут попасть женщины, которые являются многодетными матерями и не лишены родительских прав за совершение тяжких преступлений, в том числе им будет сокращен срок отбытия наказания. В законопроекте есть ограничения, кого амнистия не коснется. Это граждане, которые совершили корыстные преступления, находясь на государственной службе.

# Государственная политика # общество # Валентин Семеняко

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