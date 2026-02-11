Прямой эфир

Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности рассмотрят в Палате представителей

11 февраля 2026 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика, международное взаимодействие и правовая защита. Депутаты сегодня, 11 февраля, обсудят целый пакет инициатив. В частности, в Палате представителей в первом чтении будет рассмотрен законопроект об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности рассмотрят в Палате представителей-2

Принятие документа станет еще одним шагом к созданию актуальной системы охраны прав, которая отвечает требованиям времени и укрепляет позиции Беларуси на международной арене. Новации направлены на совершенствование национального законодательства и усиление защиты товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.

Это важный шаг для развития инноваций и поддержки отечественных производителей. В повестке заседания также – ратификация соглашения между государствами ШОС об антинаркотическом центре, изменения в Закон «О товарных биржах» и соглашение о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов. 

# Палата представителей

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска купила шоколад и выиграла автомобиль от «Санты»
11 февраля 2026 07:10

Белоруска купила шоколад и выиграла автомобиль от «Санты»

В Гомеле объявлен декадник по уборке снега
11 февраля 2026 06:53

В Гомеле объявлен декадник по уборке снега

Белстат: более 80% пользователей доверяют официальной статистической информации
11 февраля 2026 06:50

Белстат: более 80% пользователей доверяют официальной статистической информации