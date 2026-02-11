Законопроект о правовой охране объектов интеллектуальной собственности рассмотрят в Палате представителей

Экономика, международное взаимодействие и правовая защита. Депутаты сегодня, 11 февраля, обсудят целый пакет инициатив. В частности, в Палате представителей в первом чтении будет рассмотрен законопроект об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принятие документа станет еще одним шагом к созданию актуальной системы охраны прав, которая отвечает требованиям времени и укрепляет позиции Беларуси на международной арене. Новации направлены на совершенствование национального законодательства и усиление защиты товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности.

Это важный шаг для развития инноваций и поддержки отечественных производителей. В повестке заседания также – ратификация соглашения между государствами ШОС об антинаркотическом центре, изменения в Закон «О товарных биржах» и соглашение о сотрудничестве по обмену информацией при принудительном исполнении судебных актов.