Белоруска купила шоколад и выиграла автомобиль от «Санты»
Александра Каштанова, ведущая:
Дарите добро, и оно обязательно к вам вернется. А в случае с нашей героиней Ольгой Гук из Бреста, дарите подарки, и они обязательно к вам придут обратно.
Александр Стасевич, ведущий:
Все просто. Ольга приобрела коробки конфет в магазине «Санта», чтобы порадовать своих близких, а в итоге выиграла ключи от новенького автомобиля.
Александр Меженный, ведущий:
Это действительно реально, это возможно. Смотрите, как все случилось.
– А рядом со мной победительница 25-го тура рекламной игры от «Санта» Ольга.
Ольга Гук, г. Брест:
Меня зовут Ольга Николаевна. Я из прекрасного города над Бугом Бреста. Год с небольшим как я на пенсию вышла, но я тружусь.
– Какие ощущения?
– Просто нет слов.
Ольга Гук:
Благодаря шоколаду «Милка» я выиграла автомобиль. Я покупала его к праздником, был Новый год, Рождество, своим близким. Конечно, эмоции переполняли. Наверное, все-таки я выиграла. Я бы другим участникам игры хотела пожелать, чтобы они верили, что удача им улыбнется. Именно им улыбнется.
*На правах рекламы.