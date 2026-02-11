Белоруска купила шоколад и выиграла автомобиль от «Санты»

Александра Каштанова, ведущая:

Дарите добро, и оно обязательно к вам вернется. А в случае с нашей героиней Ольгой Гук из Бреста, дарите подарки, и они обязательно к вам придут обратно.

Александр Стасевич, ведущий:

Все просто. Ольга приобрела коробки конфет в магазине «Санта», чтобы порадовать своих близких, а в итоге выиграла ключи от новенького автомобиля.

Александр Меженный, ведущий:

Это действительно реально, это возможно. Смотрите, как все случилось.