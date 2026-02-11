В Гомеле объявлен декадник по уборке снега – к участию приглашают трудовые коллективы и неравнодушных жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горисполком рассчитывает на активную поддержку инициативы – совместная работа на благо города станет наглядным примером сплоченности. Если каждый приведет в порядок территорию возле своей организации или дома, это существенно повысит комфорт в условиях суровой зимы.

Сергей Андреев, глава администрации Советского района Гомеля:

Будет оттепель, конечно, хотим, как в народе говорят, словить эти дни, чтобы максимально эффективно отработать, а пока с учетом технической возможности стараемся использовать тяжелую технику, потому что трактора такую наледь, к сожалению, у них мощности не хватает, поэтому отрабатываем, но я думаю, что максимальную территорию мы постараемся отработать.

Для борьбы с заносами и наледью задействуют и людей, и технику – не только ЖКХ, но и других предприятий. По поручению горисполкома на ближайшую неделю уже составлен график работ.