Как вести себя в метро? В Минской подземке провели акцию для детей с участием Метровича
Валерия Яскевич, корреспондент:
Красочные листовки, сладкие призы и сувениры. В столичной подземке прошла акция для детей с участием всеми любимого Метровича.
Мероприятие приурочено к началу учебного года и было организовано для юных пассажиров метрополитена. Анимационный персонаж вместе с помощниками провел викторину на знания правил безопасности.
Было здорово, призы, фото. Рассказали, конфеты подарили.
Уже с семи лет ребенок имеет право ездить в метро без сопровождения взрослых. И к этому нужно быть готовым не только детям, но и родителям.
Ребенок, находясь в метро, испытывает эмоции от поезда. Ему красиво, ему шумно, ему интересно. А если такие дополнительные акции есть, то, соответственно, на это обращается внимание. Тем более довольно веселый у вас метрополитенщик. Соответственно, у ребенка отпечатывается яркая картинка, и где-то в следующий раз он вспомнит.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Нюансов очень много. Начиная от того, когда ты заходишь в дверь, ее может, скажем так, кто-то отпустить и случайно может повалить ребенка, как турникет пройти, если это нужно, как спуститься на эскалаторе, как вести себя на платформе, в поезде и так далее. Мы системно работаем в этом вопросе. Мы работаем и в школах, в лицеях, в колледжах, к нам часто обращаются. Также и в библиотеке. В частности, допустим, в Фрунзенском районе одна из детских библиотек пригласила нас провести такой день знаний и встречусь с одним из мальчишек, 10-летний, который прекрасно знает метро.
Подробнее в видео.