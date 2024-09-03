Как вести себя в метро? В Минской подземке провели акцию для детей с участием Метровича

Ребенок, находясь в метро, испытывает эмоции от поезда. Ему красиво, ему шумно, ему интересно. А если такие дополнительные акции есть, то, соответственно, на это обращается внимание. Тем более довольно веселый у вас метрополитенщик. Соответственно, у ребенка отпечатывается яркая картинка, и где-то в следующий раз он вспомнит.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Нюансов очень много. Начиная от того, когда ты заходишь в дверь, ее может, скажем так, кто-то отпустить и случайно может повалить ребенка, как турникет пройти, если это нужно, как спуститься на эскалаторе, как вести себя на платформе, в поезде и так далее. Мы системно работаем в этом вопросе. Мы работаем и в школах, в лицеях, в колледжах, к нам часто обращаются. Также и в библиотеке. В частности, допустим, в Фрунзенском районе одна из детских библиотек пригласила нас провести такой день знаний и встречусь с одним из мальчишек, 10-летний, который прекрасно знает метро.