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Закладной камень освятили в 1991-м, а над чертежами работал протоиерей Фёдор Повный. Как строился Всехсвятский приход в Минске

27 июня 2021 14:30
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Новости Беларуси. Важная дата в истории Белорусской православной церкви. 30 лет в 2021 году исполняется с момента начала строительства Всехсвятского прихода в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закладной камень освятили в 1991-м, а над чертежами работал протоиерей Фёдор Повный. Как строился Всехсвятский приход в Минске-1

В июне 1991 года состоялось освящение закладного камня главной жемчужины комплекса – Храма-памятника Всех Святых, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Возведение духовного мемориала шло непросто. В его истории даже был восьмилетний перерыв.

Закладной камень освятили в 1991-м, а над чертежами работал протоиерей Фёдор Повный. Как строился Всехсвятский приход в Минске-4

Проект Всехсвятской церкви утвердили только в 2005 году, а над чертежами будущего храма два года вместе с заслуженным архитектором Беларуси Львом Погореловым работал протоиерей Федор Повный. Ему и принадлежит идея строительства комплекса.

Закладной камень освятили в 1991-м, а над чертежами работал протоиерей Фёдор Повный. Как строился Всехсвятский приход в Минске-7

Сегодня 74-метровое здание – настоящее украшение Минска и один из центров духовной жизни белорусов. Одновременно церковь может вместить 1200 прихожан.

# Православные в Беларуси # общество # патриарх Алексий II # Федор Повный # Лев Погорелов # Фотофакт

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