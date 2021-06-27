Закладной камень освятили в 1991-м, а над чертежами работал протоиерей Фёдор Повный. Как строился Всехсвятский приход в Минске

Новости Беларуси. Важная дата в истории Белорусской православной церкви. 30 лет в 2021 году исполняется с момента начала строительства Всехсвятского прихода в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне 1991 года состоялось освящение закладного камня главной жемчужины комплекса – Храма-памятника Всех Святых, которое совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Возведение духовного мемориала шло непросто. В его истории даже был восьмилетний перерыв.

Проект Всехсвятской церкви утвердили только в 2005 году, а над чертежами будущего храма два года вместе с заслуженным архитектором Беларуси Львом Погореловым работал протоиерей Федор Повный. Ему и принадлежит идея строительства комплекса.