Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»

Новости Беларуси. Один клик вместо хождения по кабинетам: в столице запустили стартап, который помогает получить справку или свидетельство, минуя расчетно-справочные центры и службу «Одно окно», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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