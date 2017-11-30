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Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»

30 ноября 2017 22:07
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Новости Беларуси. Один клик вместо хождения по кабинетам: в столице запустили стартап, который помогает получить справку или свидетельство, минуя расчетно-справочные центры и службу «Одно окно», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С помощью специального чат-бота эти документы можно заказать через смартфон. «Док-Менеджер» сегодня в бесплатном доступе.

Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»-1

Ирина Леу, главный редактор проекта:
Каждый бывал в ситуации, когда из одной организации он идет в другую, потом возвращается снова в первую и таким образом тратит свое время. Бот создан для того, чтобы сэкономить время и людям, и госслужащим, которые смогут несколько раз не озвучивать одну и ту же информацию.

Мы уже получаем хорошие отзывы о работе бота, и люди нас благодарят.

Мы уверены, что он будет помогать белорусам.

Заказывать справки и свидетельства минчане теперь могут со смартфона: бесплатный чат-бот «Док-Менеджер»-4

Бот также способен проконсультировать на доступном языке. Всего он включает более 16 процедур. С ним также можно зарегистрировать машину, поменять паспорт или стать индивидуальным предпринимателем.

# общество # Документы # It-технологии # Фотофакт # Смена документов # Ирина Леу

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