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«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида

21 февраля 2018 08:44
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков – Николай Чирский и его заместитель, кандидат географических наук, экскурсовод – Тамара Федорцова.

«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида -1

Сколько в Беларуси сегодня работающих экскурсоводов и гидов-переводчиков? В чем специфика работы экскурсовода? Где можно научиться данной профессии? 

Подробности – в видеоматериале. 

# общество # Фотофакт # общество # Тамара Федорцова # Николай Чирский

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