«Каждая экскурсия – это целое произведение, который каждый экскурсовод представляет по-своему». Говорим о специфике работы гида

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков – Николай Чирский и его заместитель, кандидат географических наук, экскурсовод – Тамара Федорцова.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков – Николай Чирский и его заместитель, кандидат географических наук, экскурсовод – Тамара Федорцова.
Сколько в Беларуси сегодня работающих экскурсоводов и гидов-переводчиков? В чем специфика работы экскурсовода? Где можно научиться данной профессии?
Подробности – в видеоматериале.