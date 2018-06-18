Тяжело ли быть новобранцем внутренних войск МВД: корреспондент СТВ прошел испытания

Новости Беларуси. Эта неделя стала по-настоящему знаковой почти для 10 тысяч новобранцев. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили войсковую часть 3310. Молодые солдаты приняли присягу. В 90-е военная часть была включена в состав внутренних войск МВД. Сегодня бойцы части 3310 обеспечивают охрану общественного порядка и всех массовых мероприятий в пяти регионах Минской области: Солигорском, Борисовском, Жодинском, Смолевичском и Минском районах. Внутренние войска МВД приняли присягу Клятва с особым смыслом для каждого, но единым посылом для всех: защищать страну.

Среди них – те, кто выбрал войска специального назначения, танковые, артиллерийские, однако есть и другие, – так называемые, солдаты правопорядка. Именно они берегут спокойствие здесь и сейчас в мирное время. Речь о бойцах внутренних войск.

Ценить сон здесь учатся все и в первую ночь. Отдых священен.

Ведь с 6 утра день расписан фактически по минутам.



Но всех ли сюда берут? Сперва медицинское обследование, интеллектуальные тесты, а затем – тщательный отбор проводят уже офицеры: когда твое личное досконально изучают, чтобы ни одного черного пятна в биографии.

Это, кажется, что в армии нынче служить не престижно.



Пройти отбор во внутренние войска еще в военкомате хотели многие призывники, а попали – только те, у кого никогда не было проблем с законом.

Для бойцов каждое утро – настоящее физическое испытание: подтягивания, тренировки на брусьях и, конечно, отжимания. Еще толком не проснувшись, они пробегают около трех километров.

До службы в армии, разве что спортсмены сталкивались с такими нагрузками.



Поэтому подготовить новобранцев физически для офицеров – задача №1. Результат появляется, минимум, после месяца работы с новым пополнением. Все зависит от мотивации. Однако после утренних тренировок она есть у каждого. Заметно, все они бегут гораздо быстрее, чем на марш-броске.

Потому что – в столовую.



Хоть и выбирать, чем пополнить запас энергии не приходится, но меню в столовой воинской части регулярно обновляют. Во время службы солдаты сначала сбрасывают несколько килограммов, а затем набирают. Причем, исключительно мышечную массу. В среднем за полтора года – набирают около 10 килограммов.

Многие новобранцы, лишь попадая в часть, определяются, в каком именно подразделении будут служить. Но все же особое внимание «военных абитуриентов» – на взвод специального назначения. Большинство новобранцев метят именно в эту цель.

Цель с краповым оттенком.



К 2020 году подразделения спецназа планируют формировать только из бойцов по контракту. Но это в будущем. По крайней мере, в войсковой части 3310, большинство – «срочники».

Оружие применять можно только в крайнем случае, а приемы рукопашного боя использовать исключительно для защиты людей. Чтобы постичь тонкости военной науки, молодое пополнение свободное время проводит еще и в тренажерном зале. Претенденты во взвод специального назначения –

здесь сами себе назначают график занятий.