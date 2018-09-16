Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало
Новости Беларуси. Минские новосёлы сорят деньгами! Владельцы собственных метров в погоне за эксклюзивом готовы выкладывать любые суммы! Дизайнерские квартиры – тренд последних лет. Порталы на тему недвижимости пестрят яркими снимками:
от новаторского авангарда и богемного арт-деко до свободного постмодернизма.
Юлия Лисковская, владелец квартиры:
Человек увидел, и ему это понравилось, и этого больше нету.
Сегодня такие интерьеры – удел не только бомонда. И если несколько лет назад позволить себе дизайнера могли лишь самые обеспеченные, сейчас без их услуг немыслим каждый десятый ремонт. За хрупкими плечами и умелыми руками Екатерины с полсотни оригинальных проектов. На рынке модной недвижимости девушка повидала многое. И уверяет: за последнее время в сознании белорусов произошла настоящая революция, но вот от пережитков прошлого в оформлении домовладений многие не спешат уходить.
Екатерина Ярославцева, эксперт по дизайну интерьера:
Знаю, что тут у меня будут обои в полосочку, тут у меня будет диван, а тут, вообще, комод, который от бабушки достался.
Советским духом в этой минской «трёшке» и не пахнет.
Отсюда и цена – апартаменты класса люкс площадью 70 квадратных метров обошлись хозяевам в 330 тысяч рублей!Современный минимализм с элементами арт-декора. Гладкие белые стены, точечный свет и огромное зеркало трансформируют узкий коридор в просторный холл.
Свою лепту вносит высота потолков – почти 3 метра.
Екатерина Ярославцева:
Очень в пропорциях интересных оформлена эта стена: здесь вот у нас чёрно-белая картина Давида.
За стеклянным полотном скрывается ванная комната.
На скромной площади уместилась вся необходимая сантехника.
Екатерина Ярославцева:
Дверь в санузел – она непрозрачная, но когда свет включается – есть заметный наш силуэт. Не каждому человеку будет комфортно.
Раковина в форме капли – оригинальное решение дизайнера – стоит на цельном камне.
Такая столешница надёжнее и функциональнее. Тёплые белые тона переплетаются с брутальным чёрным цветом по всему пространству.
Юлия Лисковская:
Для кого-то этот стиль бело-чёрный может показаться обыкновенным,
но, когда клиент попадает именно в эту квартиру, для него она становится не то, что необыкновенной, она становится своя.
Кухня разделена на две зоны. С одной стороны – многофункциональная рабочая поверхность. А удобный гибкий смеситель спасает от брызг.
Екатерина Ярославцева:
Тонкая каменная столешница – это же просто песня, сказка.
И, вообще, – тренд последних лет на всех мебельных выставках.
Ультрамодный и отчасти парадный кухонный интерьер перетекает в основную зону отдыха. Внимание притягивает колонна, покрытая графитовым стеклом.
Просто белое зеркало – оно грустное, скажем так.
А вот графитовое – оно сочетает и отражение, то есть, лёгкость.
В компактной гостиной, а она всего 18 метров, бетонная балка отделяет столовую зону с панорамными окнами от места отдыха с уютным камином.
Дизайнерское бархатное кресло гармонирует с диваном из того же материала. Несмотря на внешнюю миниатюрность, сидеть в нем удобно, а глубокий синий цвет обивки придаёт теплоту всему помещению. К слову, не только он.
Юлия Лисковская:
Элементы огонь, вода – это два кита, на которые можно смотреть, не уставая.
Вентиляция помогает оставаться воздуху свежим даже при закрытых окнах.
В отличие от кондиционера, в стационарном режиме система работает бесшумно.
Екатерина Ярославцева:
Красота красотой, а чтобы было комфортно, удобно и безопасно.
Массивная кровать в спальне – единственная в своём роде, также покрыта бархатом. Изголовье с каретной перетяжкой.
Тактильные материалы – фишка интерьера.
Юлия Лисковская:
Комната не очень большая, из-за этого хотелось, чтобы акцент был на кровати. Потому что в спальне что надо делать? Отдыхать.
Уютным хозяйка называет и рабочий кабинет. Нестандартный дизайнерский диван-подушка раскладывается. А бортики с прошитой тканью придают нежность и романтичность.
Екатерина Ярославцева:
Он не кажется громоздким, он воздушным кажется.
Искусственные декоративные растения в стеклянных колбах,
обеденный стол в гостиной, изготовленный по индивидуальному заказу и даже оригинальные розетки и выключатели.
Екатерина Ярославцева:
Если человек – педант, если он аккуратен, если он часто ездит за границу, если он душой больше не белорус, а мира, то ему в такой квартире будет комфортно жить.