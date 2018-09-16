Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало

Новости Беларуси. Минские новосёлы сорят деньгами! Владельцы собственных метров в погоне за эксклюзивом готовы выкладывать любые суммы! Дизайнерские квартиры – тренд последних лет. Порталы на тему недвижимости пестрят яркими снимками: от новаторского авангарда и богемного арт-деко до свободного постмодернизма.



Юлия Лисковская, владелец квартиры:

Человек увидел, и ему это понравилось, и этого больше нету.

Сегодня такие интерьеры – удел не только бомонда. И если несколько лет назад позволить себе дизайнера могли лишь самые обеспеченные, сейчас без их услуг немыслим каждый десятый ремонт. За хрупкими плечами и умелыми руками Екатерины с полсотни оригинальных проектов. На рынке модной недвижимости девушка повидала многое. И уверяет: за последнее время в сознании белорусов произошла настоящая революция, но вот от пережитков прошлого в оформлении домовладений многие не спешат уходить. Екатерина Ярославцева, эксперт по дизайну интерьера:

Знаю, что тут у меня будут обои в полосочку, тут у меня будет диван, а тут, вообще, комод, который от бабушки достался. Советским духом в этой минской «трёшке» и не пахнет.

Отсюда и цена – апартаменты класса люкс площадью 70 квадратных метров обошлись хозяевам в 330 тысяч рублей!Современный минимализм с элементами арт-декора. Гладкие белые стены, точечный свет и огромное зеркало трансформируют узкий коридор в просторный холл.

Свою лепту вносит высота потолков – почти 3 метра. Екатерина Ярославцева:

Очень в пропорциях интересных оформлена эта стена: здесь вот у нас чёрно-белая картина Давида.

За стеклянным полотном скрывается ванная комната. На скромной площади уместилась вся необходимая сантехника.

Екатерина Ярославцева:

Дверь в санузел – она непрозрачная, но когда свет включается – есть заметный наш силуэт. Не каждому человеку будет комфортно. Раковина в форме капли – оригинальное решение дизайнера – стоит на цельном камне.

Такая столешница надёжнее и функциональнее. Тёплые белые тона переплетаются с брутальным чёрным цветом по всему пространству. Юлия Лисковская: Для кого-то этот стиль бело-чёрный может показаться обыкновенным, но, когда клиент попадает именно в эту квартиру, для него она становится не то, что необыкновенной, она становится своя.

Кухня разделена на две зоны. С одной стороны – многофункциональная рабочая поверхность. А удобный гибкий смеситель спасает от брызг.

Екатерина Ярославцева: Тонкая каменная столешница – это же просто песня, сказка. И, вообще, – тренд последних лет на всех мебельных выставках.

Ультрамодный и отчасти парадный кухонный интерьер перетекает в основную зону отдыха. Внимание притягивает колонна, покрытая графитовым стеклом.



Юлия Лисковская:

Просто белое зеркало – оно грустное, скажем так. А вот графитовое – оно сочетает и отражение, то есть, лёгкость.

В компактной гостиной, а она всего 18 метров, бетонная балка отделяет столовую зону с панорамными окнами от места отдыха с уютным камином.

Дизайнерское бархатное кресло гармонирует с диваном из того же материала. Несмотря на внешнюю миниатюрность, сидеть в нем удобно, а глубокий синий цвет обивки придаёт теплоту всему помещению. К слову, не только он.

Юлия Лисковская:

Элементы огонь, вода – это два кита, на которые можно смотреть, не уставая. Вентиляция помогает оставаться воздуху свежим даже при закрытых окнах.



В отличие от кондиционера, в стационарном режиме система работает бесшумно.

Екатерина Ярославцева:

Красота красотой, а чтобы было комфортно, удобно и безопасно. Массивная кровать в спальне – единственная в своём роде, также покрыта бархатом. Изголовье с каретной перетяжкой.

Тактильные материалы – фишка интерьера. Юлия Лисковская:

Комната не очень большая, из-за этого хотелось, чтобы акцент был на кровати. Потому что в спальне что надо делать? Отдыхать. Уютным хозяйка называет и рабочий кабинет. Нестандартный дизайнерский диван-подушка раскладывается. А бортики с прошитой тканью придают нежность и романтичность.

Екатерина Ярославцева:

Он не кажется громоздким, он воздушным кажется. Искусственные декоративные растения в стеклянных колбах,