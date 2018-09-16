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Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало

16 сентября 2018 10:37
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Новости Беларуси. Минские новосёлы сорят деньгами! Владельцы собственных метров в погоне за эксклюзивом готовы выкладывать любые суммы! Дизайнерские квартиры – тренд последних лет. Порталы на тему недвижимости пестрят яркими снимками:

от новаторского авангарда и богемного арт-деко до свободного постмодернизма.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -1


Юлия Лисковская, владелец квартиры:
Человек увидел, и ему это понравилось, и этого больше нету.

Сегодня такие интерьеры – удел не только бомонда. И если несколько лет назад позволить себе дизайнера могли лишь самые обеспеченные, сейчас без их услуг немыслим каждый десятый ремонт. За хрупкими плечами и умелыми руками Екатерины с полсотни оригинальных проектов. На рынке модной недвижимости девушка повидала многое. И уверяет: за последнее время в сознании белорусов произошла настоящая революция, но вот от пережитков прошлого в оформлении домовладений многие не спешат уходить.

Екатерина Ярославцева, эксперт по дизайну интерьера:
Знаю, что тут у меня будут обои в полосочку, тут у меня будет диван, а тут, вообще, комод, который от бабушки достался.

Советским духом в этой минской «трёшке» и не пахнет.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -4

Отсюда и цена – апартаменты класса люкс площадью 70 квадратных метров обошлись хозяевам в 330 тысяч рублей!Современный минимализм с элементами арт-декора. Гладкие белые стены, точечный свет и огромное зеркало трансформируют узкий коридор в просторный холл.

Свою лепту вносит высота потолков – почти 3 метра.

Екатерина Ярославцева:
Очень в пропорциях интересных оформлена эта стена: здесь вот у нас чёрно-белая картина Давида.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -7

За стеклянным полотном скрывается ванная комната.

На скромной площади уместилась вся необходимая сантехника.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -10

Екатерина Ярославцева:
Дверь в санузел – она непрозрачная, но когда свет включается – есть заметный наш силуэт. Не каждому человеку будет комфортно.

Раковина в форме капли – оригинальное решение дизайнера – стоит на цельном камне.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -13

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -15

Такая столешница надёжнее и функциональнее. Тёплые белые тона переплетаются с брутальным чёрным цветом по всему пространству.

Юлия Лисковская:

Для кого-то этот стиль бело-чёрный может показаться обыкновенным,

но, когда клиент попадает именно в эту квартиру, для него она становится не то, что необыкновенной, она становится своя.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -18

Кухня разделена на две зоны. С одной стороны – многофункциональная рабочая поверхность. А удобный гибкий смеситель спасает от брызг.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -21

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -23

Екатерина Ярославцева:

Тонкая каменная столешница – это же просто песня, сказка.

И, вообще, – тренд последних лет на всех мебельных выставках.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -26

Ультрамодный и отчасти парадный кухонный интерьер перетекает в основную зону отдыха. Внимание притягивает колонна, покрытая графитовым стеклом.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -28


Юлия Лисковская:

Просто белое зеркало – оно грустное, скажем так.

А вот графитовое – оно сочетает и отражение, то есть, лёгкость.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -31

В компактной гостиной, а она всего 18 метров, бетонная балка отделяет столовую зону с панорамными окнами от места отдыха с уютным камином.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -33

Дизайнерское бархатное кресло гармонирует с диваном из того же материала. Несмотря на внешнюю миниатюрность, сидеть в нем удобно, а глубокий синий цвет обивки придаёт теплоту всему помещению. К слову, не только он.

Юлия Лисковская:
Элементы огонь, вода – это два кита, на которые можно смотреть, не уставая.

Вентиляция помогает оставаться воздуху свежим даже при закрытых окнах.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -36


В отличие от кондиционера, в стационарном режиме система работает бесшумно.

Екатерина Ярославцева:
Красота красотой, а чтобы было комфортно, удобно и безопасно.

Массивная кровать в спальне – единственная в своём роде, также покрыта бархатом. Изголовье с каретной перетяжкой.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -39

Тактильные материалы – фишка интерьера.

Юлия Лисковская:
Комната не очень большая, из-за этого хотелось, чтобы акцент был на кровати. Потому что в спальне что надо делать? Отдыхать.

Уютным хозяйка называет и рабочий кабинет. Нестандартный дизайнерский диван-подушка раскладывается. А бортики с прошитой тканью придают нежность и романтичность.

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -42

Екатерина Ярославцева:
Он не кажется громоздким, он воздушным кажется.

Искусственные декоративные растения в стеклянных колбах,

Заглянули с дизайнером в 70-метровую «трёшку» за 330 тысяч рублей: стеклянная дверь в ванную и графитовое зеркало -45

обеденный стол в гостиной, изготовленный по индивидуальному заказу и даже оригинальные розетки и выключатели.
Екатерина Ярославцева:
Если человек педант, если он аккуратен, если он часто ездит за границу, если он душой больше не белорус, а мира, то ему в такой квартире будет комфортно жить.

# Дизайн интерьера # общество # Екатерина Ярославцева

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