Новые локации в рамках «Марафона единства» появились в Минске

И каждый день – новые активности на предприятиях, выросло количество выставок. Например, БЕЛТА представила фотоэкпозицию, где запечатлены лучшие моменты марафона со всей страны. Появились и новые локации – мероприятие «Разам працуем, разам спяваем» впервые состоится на Комаровском рынке не только для сотрудников и продавцов, но и для посетителей. Там выступят любимые белорусские исполнители. На традиционное мероприятие акции – «Знаковую встречу» – пригласили известного артиста и дрессировщика Эдгарда Запашного. Вход бесплатный, всех желающих ждут 23 января в торговом центре «Дана Молл» с 15 до 17 часов.