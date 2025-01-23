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Новые локации в рамках «Марафона единства» появились в Минске

23 января 2025 06:52
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«Марафон единства» в Минске. В столице мероприятия акции продолжаются всю неделю, рассказали в программе Новости «24 часа».

Новые локации в рамках «Марафона единства» появились в Минске-2

И каждый день – новые активности на предприятиях, выросло количество выставок. Например, БЕЛТА представила фотоэкпозицию, где запечатлены лучшие моменты марафона со всей страны. Появились и новые локации – мероприятие «Разам працуем, разам спяваем» впервые состоится на Комаровском рынке не только для сотрудников и продавцов, но и для посетителей. Там выступят любимые белорусские исполнители.  На традиционное мероприятие акции – «Знаковую встречу» – пригласили известного артиста и дрессировщика Эдгарда Запашного. Вход бесплатный, всех желающих ждут 23 января в торговом центре «Дана Молл» с 15 до 17 часов.

# Праздник в городе

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