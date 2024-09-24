Лукашенко – военным: проверка будет жесточайшая по всем направлениям!

24 сентября на совещании, которое состоялось в рамках рабочей поездки на Обуз-Лесновский полигон, Президент вновь назвал обстановку напряженной и призвал продолжать укреплять обороноспособность и готовность противостоять в случае военной агрессии. Главнокомандующий подчеркнул, какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденции к развязыванию против нас войны сейчас не наблюдается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор с военными был закрытым, но Президент публично анонсировал – с наступлением холодов настанет жаркое время для силовых ведомств. Потому что беспилотники беспилотниками, но обеспечить безопасность без людей нельзя. В конечном счете захватить ту или иную территорию могут, только ступив сапогом на нее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние. Пока у нас есть это единство в обществе и есть дисциплина. Отвечая на вопрос, сделали или еще нет, скажу: еще нет. Закончим мы разборки в сельском хозяйстве по уборке, другим вопросам, наступит зимний период – проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Наших военных в целом, не только армию, но и МВД, и КГБ – каждому нарезаны задачи, все знают. Надо выполнять.

Важно понимать: на сегодня наша задача не победить – наша задача сохранить мир на белорусской земле. Для этого важно быть сильными, подготовленными и решительными. И самим точно знать, что это так.

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