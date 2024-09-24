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В Великом камне представили китайских роботов-хирургов и операционные на дистанционном управлении

24 сентября 2024 17:48
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Роботы-хирурги и операционные на дистанционном управлении. В индустриальном парке Великий камень открылась выставка китайского медицинского оборудования. Свои разработки представили более 30-ти ведущих организаций по производству техники, которая используется в инвазивной хирургии, радиотерапии и офтальмологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в Беларуси, и в Китае – здоровье нации – один из важнейших приоритетов государственной политики. Как в этом призваны помочь новые технологии в медицине? И какие разработки уже на вооружении? В материале Влады Родовской.  

В Великом камне представили китайских роботов-хирургов и операционные на дистанционном управлении-2

Вместо рук и скальпелей – робототизированные «щупальца», педали и джойстики управления. Точность, быстрота, эффективность. Это ничем не уступающий аналог известного робота Да Винчи в исполнении китайских инженеров. Когда между хирургом и операционным столом может быть несколько метров. В руках у врача компьютерная консоль, позволяющая проводить вмешательства в четыре руки. Эта умная машина скоро поступит в белорусские клиники. Ее возможности почти безграничны. 

В Великом камне представили китайских роботов-хирургов и операционные на дистанционном управлении-4

Беларусь и Китай развивают сотрудничество в сфере здравоохранения с момента начала дипломатических отношений. Наши учреждения оснащаются современным оборудованием из КНР. Ведется работа по созданию совместных производств. Налажена между странами и торговля медпрепаратами – совместная работа осуществляется по более чем 10 направлениям. 

В Великом камне представили китайских роботов-хирургов и операционные на дистанционном управлении-6

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
2024-2025 годы будут посвящены сотрудничеству в сфере науки, технологии и инноваций. Мы вписываем эту выставку в один из этапов более глубокой интеграции. Мы просто готовы подтвердить, что китайское оборудование на сегодняшний день высокого класса, мы им пользуемся и на сегодняшний день готовы в дальнейшем сотрудничать по этому направлению.

Подробности в сюжете.

# Здравоохранение Беларуси

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