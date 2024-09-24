В Великом камне представили китайских роботов-хирургов и операционные на дистанционном управлении

Роботы-хирурги и операционные на дистанционном управлении. В индустриальном парке Великий камень открылась выставка китайского медицинского оборудования. Свои разработки представили более 30-ти ведущих организаций по производству техники, которая используется в инвазивной хирургии, радиотерапии и офтальмологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в Беларуси, и в Китае – здоровье нации – один из важнейших приоритетов государственной политики. Как в этом призваны помочь новые технологии в медицине? И какие разработки уже на вооружении? В материале Влады Родовской.

Вместо рук и скальпелей – робототизированные «щупальца», педали и джойстики управления. Точность, быстрота, эффективность. Это ничем не уступающий аналог известного робота Да Винчи в исполнении китайских инженеров. Когда между хирургом и операционным столом может быть несколько метров. В руках у врача компьютерная консоль, позволяющая проводить вмешательства в четыре руки. Эта умная машина скоро поступит в белорусские клиники. Ее возможности почти безграничны.

Беларусь и Китай развивают сотрудничество в сфере здравоохранения с момента начала дипломатических отношений. Наши учреждения оснащаются современным оборудованием из КНР. Ведется работа по созданию совместных производств. Налажена между странами и торговля медпрепаратами – совместная работа осуществляется по более чем 10 направлениям.