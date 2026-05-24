Более тысячи бойцов пополнили внутренние войска МВД Беларуси

Военнослужащие нового пополнения приступают к несению воинской службы. Новобранцы со всей ответственностью продемонстрировали готовность защищать Отечество, произнеся клятву на верность стране и народу. Торжественные ритуалы принесения присяги прошли в соединениях и воинских частях по всей стране. Ряды внутренних войск пополнили более тысячи бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения клятву произнесли более 130 молодых людей. Для каждого из них – это рубеж, когда вчерашний школьник или студент становится полноправным защитником Отечества. В условиях, когда мир становится все более хрупким, а внешнее давление возрастает, военная служба приобретает особую значимость. Молодое пополнение приветствовало руководство МВД и командование внутренних войск. Поддерживали бойцов их родные и близкие, прибывшие из всех уголков страны.

Максим Приходько, военнослужащий 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:

Я занимаюсь спортом достаточно долгое время, и никакой неожиданности по поводу объемов физических нагрузок у меня не было здесь. Можно сказать, был готов.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Внутренние войска – это войска правопорядка Министерства внутренних дел. Войска, которые выполняют особые задачи. Это обеспечение общественной безопасности, патрульно-постовая служба, охрана колонии, охрана особо важных объектов, охрана Белорусской атомной электростанции, разминирование по всей Республике Беларусь. А еще у нас 11 отрядов специального назначения, которые в тесном взаимодействии с территориальными органами в Гомельской и Брестской области обеспечивают безопасность всех наших граждан.

Уже с 25 мая военнослужащих ждет интенсивная боевая подготовка. Солдат привлекут к охране общественного порядка и спецзадачам.