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В парке Победы чествуют династии и презентуют достижения всех отраслей страны

01 мая 2026 13:33
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Праздник Труда сегодня, 1 мая, сплотил всех белорусов. Шествия и гулянья проходят в разных уголках страны. Центром торжеств в столице стал парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В парке Победы чествуют династии и презентуют достижения всех отраслей страны-2

Здесь собрались около 20 тысяч человек – все те, кто ежедневно на своем рабочем месте, вносит лепту в развитие и процветание родной Беларуси. На празднике чествовали 14 лучших трудовых династий. К слову, их общий стаж работы превысил 2 600 лет. 

В парке Победы чествуют династии и презентуют достижения всех отраслей страны-4

Наталья Голубева, экономист предприятия «Гомельдрев»:
Наша династия составляет 431 год. Это самые близкие. Это бабушка с дедушкой, мама с папой, тети, дяди, мы и наши дети. Работали от рабочих до начальников отделов.

Праздник труда имеет особую значимость для профсоюзного движения. Интересы работающих граждан в Беларуси под их надежной защитой. 24 тысячи ячеек ФПБ объединяют почти 4 миллиона человек. Это гарант защиты их прав, безопасных условий труда и льгот. 

Праздник труда! Шествия и гулянья проходят во всех уголках Беларуси.

В парке Победы чествуют династии и презентуют достижения всех отраслей страны-6

В парке Победы – представители разных поколений и профессий. Присоединилась к празднованию и команда СТВ. Праздник труда действительно объединяет.

Пространство парка разделено на тематические зоны – от промышленности и транспорта до IT, творчества и безопасности. Здесь же можно было попробовать себя в разных профессиях. Например, в роли сварщика, оператора башенного крана или машиниста экскаватора. 

Первомай напоминает о ценности каждого сотрудника и его вкладе в общее дело. Финалом праздника в парке Победы стал большой концерт. На сцену подымались не только известные эстрадные исполнители, но и участники любительских коллективов.

# Профсоюзы в Беларуси

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