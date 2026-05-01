В парке Победы чествуют династии и презентуют достижения всех отраслей страны

Праздник Труда сегодня, 1 мая, сплотил всех белорусов. Шествия и гулянья проходят в разных уголках страны. Центром торжеств в столице стал парк Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались около 20 тысяч человек – все те, кто ежедневно на своем рабочем месте, вносит лепту в развитие и процветание родной Беларуси. На празднике чествовали 14 лучших трудовых династий. К слову, их общий стаж работы превысил 2 600 лет.

Наталья Голубева, экономист предприятия «Гомельдрев»:

Наша династия составляет 431 год. Это самые близкие. Это бабушка с дедушкой, мама с папой, тети, дяди, мы и наши дети. Работали от рабочих до начальников отделов. Праздник труда имеет особую значимость для профсоюзного движения. Интересы работающих граждан в Беларуси под их надежной защитой. 24 тысячи ячеек ФПБ объединяют почти 4 миллиона человек. Это гарант защиты их прав, безопасных условий труда и льгот. Праздник труда! Шествия и гулянья проходят во всех уголках Беларуси.