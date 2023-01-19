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Задействованы все военные аэродромы. Начался 2-й этап совместного лётно-тактического учения ВС Беларуси и России

19 января 2023 13:05
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Начался второй этап совместного летно-тактического учения Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Задействованы все военные аэродромы. Начался 2-й этап совместного лётно-тактического учения ВС Беларуси и России-1

Задействованы все военные аэродромы: в Барановичах летают экипажи истребительной авиации, в Лиде отрабатывается преодоление ПВО противника и нанесение ударов по аэродромам и вертолетным площадкам условного противника. С аэродрома Мачулищи российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50 ведет управление экипажами многоцелевых истребителей. Выполняются и другие задачи.  

Задействованы все военные аэродромы. Начался 2-й этап совместного лётно-тактического учения ВС Беларуси и России-4

Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы:  
Летным эшелоном выполняется перебазирование в назначенные районы на оперативные аэродромы, площадки сосредоточения. Предполагается выполнение всего спектра задач – огневые, десантные, транспортные, разведывательные и специальные задачи.  

Задействованы все военные аэродромы. Начался 2-й этап совместного лётно-тактического учения ВС Беларуси и России-7

Задачи по предназначению в рамках совместного учения авиаподразделения армий Беларуси и России будут выполнять по 2 февраля. Напомним, учение началось три дня назад.  

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# Военные учения # общество # Владимир Скоркин # Фотофакт

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