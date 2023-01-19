Задействованы все военные аэродромы. Начался 2-й этап совместного лётно-тактического учения ВС Беларуси и России

Начался второй этап совместного летно-тактического учения Вооруженных Сил Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействованы все военные аэродромы: в Барановичах летают экипажи истребительной авиации, в Лиде отрабатывается преодоление ПВО противника и нанесение ударов по аэродромам и вертолетным площадкам условного противника. С аэродрома Мачулищи российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50 ведет управление экипажами многоцелевых истребителей. Выполняются и другие задачи.

Владимир Скоркин, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Летным эшелоном выполняется перебазирование в назначенные районы на оперативные аэродромы, площадки сосредоточения. Предполагается выполнение всего спектра задач – огневые, десантные, транспортные, разведывательные и специальные задачи.