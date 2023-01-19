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500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями

19 января 2023 12:46
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Новости Беларуси. В Витебске 19 января крещенскую традицию поддержали представители элитных войск. Около 500 десантников окунулись в холодную воду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-1

Несколько лет назад на территории бригады специально для этого возвели часовню и купель. Большинство военнослужащих к ритуалу присоединились впервые, но были и те, кто уже традиционно принимает участие.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-4

Новички признаются, что с первым прыжком с парашютом это не сравнимо, но эмоции и адреналин зашкаливают, несмотря на то, что на улице совсем не знаменитые крещенские морозы. Даже в Витебске столбик термометра показывает всего лишь +2 градуса.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-7

Артем Марков, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
Волнительно было. И вода холодная.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-10

Евгений Кудинович, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
Я считаю, все-таки лучше в мороз, так как после окунания это закалка организма. Каждый уважающий себя десантник должен закаливать организм. Еще было бы неплохо снегом обтереться. Поэтому в этом году немножко недополучилось.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-13

Вадим Бобилевич, заместитель командира Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
К такому мероприятию необходимо готовиться. Все военнослужащие у нас закалены, готовы в любое время выполнять любые задачи в любом месте.  

500 витебских десантников окунулись в ледяную воду на Крещение. Военные поделились впечатлениями-16

Для тех, кто решился окунуться в купель, была возможность согреться горячим чаем в теплой палатке.  

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# Церковные праздники # общество # Артем Марков # Евгений Кудинович # Вадим Бобилевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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