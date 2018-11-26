Задаёт 200 задач на каникулы и считает учеников сотрудниками: как работает старейший учитель математики

Он помнит все двойки и пятёрки, которые ставил своим ученикам. А на каникулы задаёт 200 задач. Старейший учитель математики Александр Фельдман уже более полувека трудится в 19-ой средней школе г. Минска.

За дверями кабинета №68 – одинадцатиклассники в ожидании контрольной. Александр Маркович даёт ученикам последние наставления. Его день начинается в четыре утра, а заканчивается в полночь. Всегда аккуратен и сдержан, как и подобает математику. Несмотря на почтенный возраст, он в строю.

Александр Фельдман, учитель математики ГУО «Средняя школа имени Я. Купалы №19 г. Минска»:

Я думаю, что, работая с молодёжью, я сам остаюсь молодым. Ученики, которых я учу, это хорошие ребята. Кто-то учится лучше, кто-то хуже, но все они пришли в класс с определённой мотивацией. Я считаю, что мы являемся сотрудниками в общем деле, только по разные стороны учительского стола.

За его плечами не одна плеяда выпускников. «Отличник просвещения», «Ветеран труда», «Заслуженный учитель Беларуси» – всех званий и не счесть. Но дети, родители и коллеги, конечно же, любят не за это.

Светлана Дзюбенко, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа имени Я. Купалы №19 г. Минска»:

Это, действительно, удивительное сочетание и личностных качеств, и высокого профессионализма.

Многие из нынешних учителей столичной девятнадцатой школы – это ученики Александра Фельдмана. Среди них Оксана Рудольфовна. Оксана Лисовская, учитель математики ГУО «Средняя школа имени Я. Купалы №19 г. Минска»:

Сама личность Александра Марковича способствовала тому, что, в общем-то, многие выпускники его связали свою жизнь с математикой.

К каждому занятию Александр Фельдман готовится, как будто к своему первому уроку. И считает, что математики много не бывает. Александр Фельдман:

Здесь ответственность как перед учениками, так и перед родителями. То есть я все время стою на финише. В школьном музее хранится памятный подарок выпуска 2015 года. Здесь же многочисленные фотографии, портреты и регалии. Фамилия Фельдман мелькает на каждом шагу.

За что его так любили и любят ученики, за доброту или строгость? Илья Кибень, ученик 11-го класса:

Очень добрый, чувственный человек, который с профессионализмом относится к своим ученикам и помогает им в тяжёлых ситуациях. Анастасия Пастухова, ученица 11-го класса:

Всегда очень внимательно подходит к проверке домашнего задания, выполнению работ.

Ян Грузер, ученик 11-го класса:

Он довольно лоялен, но если не учишь, то, соответственно, строг. Александр Фельдман:

Если бы я был очень строгим, было бы много плохих оценок, а так их немного. Ну, и прежде всего надо учить, а потом спрашивать. Сегодня поставил две двойки.