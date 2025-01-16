В Вилейском районе отремонтируют 1200 квадратных метров дворов

В Вилейском районе идет активное благоустройство. Запланированы масштабные работы по текущему ремонту дворовых территорий и перекладке тротуаров, это порядка 1200 квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Продолжается строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Северный. Этот проект направлен на обеспечение жильем многодетных семей. Благоустраивают и населенные пункты. Так, в агрогородке Долгиново ведутся работы по газификации в рамках подготовки к районным «Дожинкам».