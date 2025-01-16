В Вилейском районе отремонтируют 1200 квадратных метров дворов

В Вилейском районе идет активное благоустройство. Запланированы масштабные работы по текущему ремонту дворовых территорий и перекладке тротуаров, это порядка 1200 квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Продолжается строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Северный. Этот проект направлен на обеспечение жильем многодетных семей. Благоустраивают и населенные пункты. Так, в агрогородке Долгиново ведутся работы по газификации в рамках подготовки к районным «Дожинкам».
Александр Катович, заместитель председателя по строительству и ЖКХ Вилейского райисполкома:
По благоустройству населенных пунктов будем напрямую работать с населением, чтобы привлекать их к работам по благоустройству. С прошлого года мы уже начали работать в этом направлении по частному сектору города Вилейки. Работаем с населением по приведению в надлежащее состояние ограждений дома и прилегающих к домам территорий. Также будем привлекать и жителей многоквартирных жилых домов в плане благоустройства. И во время в том числе проведения субботников для благоустройства их дворовых территорий.
Обновят дороги и проезды общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Появились в городе и новые просторные стоянки.