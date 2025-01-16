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78 бойцов МЧС Минской области приняли присягу

16 января 2025 14:03
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78 бойцов МЧС Минской области у «Кургана Славы» посвятили в профессиональные огнеборцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

78 бойцов МЧС Минской области приняли присягу-2

На смену опытным спасателям приходят новые поколения, чтобы нести непростую, но нужную службу: бороться со стихией и ее последствиями, оказывать помощь на пожарах и при ДТП. Все это предстоит пройти новобранцам.

78 бойцов МЧС Минской области приняли присягу-4

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси:
Ежегодно мы здесь, в этом святом для каждого белоруса месте, проводим церемонию принятия присяги. Особенно важно в этом году, в год 80-летия Победы, и каждый спасатель, сделав выбор, понимает, что это одна из самых опасных профессий в мире. 

И только за 2024 год нами совершено более 10 тысяч выездов, спасено 180 человек. Профессионально и ответственно выполнять свой долг, также быть готовым к риску для жизни. Ну и в случае необходимости всегда прийти людям на помощь. 

78 бойцов МЧС Минской области приняли присягу-6

В канун профессионального праздника спасателей принятие присяги уже традиция.

# МЧС Беларуси

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