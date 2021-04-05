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Задача – предупредить трагедии в семьях. Акция «Дом без насилия» стартует в Беларуси

05 апреля 2021 06:22
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Новости Беларуси. «Дом без насилия» – в Беларуси стартует акция, задача которой – помочь людям, сталкивающимся с проблемами такого рода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача – предупредить трагедии в семьях. Акция «Дом без насилия» стартует в Беларуси-1

В ближайшие дни специалисты будут консультировать нуждающихся, оказывать психологическую помощь, услуги социального патроната и временного приюта. В стране действует сеть из 138 «кризисных» комнат. Это специально оборудованные отдельные помещения, в которых созданы необходимые условия для безопасного проживания.

На сайтах территориальных комитетов по труду находится информация, которая пригодится пострадавшим от домашнего насилия.

# Насилие # общество # Фотофакт

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