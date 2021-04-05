Задача – предупредить трагедии в семьях. Акция «Дом без насилия» стартует в Беларуси

Новости Беларуси. «Дом без насилия» – в Беларуси стартует акция, задача которой – помочь людям, сталкивающимся с проблемами такого рода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни специалисты будут консультировать нуждающихся, оказывать психологическую помощь, услуги социального патроната и временного приюта. В стране действует сеть из 138 «кризисных» комнат. Это специально оборудованные отдельные помещения, в которых созданы необходимые условия для безопасного проживания.

На сайтах территориальных комитетов по труду находится информация, которая пригодится пострадавшим от домашнего насилия.