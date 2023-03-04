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«Задача для выполнения превыше всего». В Молодечно наградили милиционеров Минской области

04 марта 2023 17:56
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Новости Беларуси. Заслуженные награды и поздравления сегодня, 4 марта, принимали сотрудники милиции Минской области. Торжество прошло в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Задача для выполнения превыше всего». В Молодечно наградили милиционеров Минской области-1

Слова благодарности звучали в адрес сотрудников, которые достигли наилучших результатов в службе. Не забыли и про членов их семей.

«Задача для выполнения превыше всего». В Молодечно наградили милиционеров Минской области-4

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Сегодня были не все сотрудники – служебные обязанности. Они не определяют, когда, во сколько, в какое время и кто должен их выполнять. Если задача стоит, сотрудники должны ответить «Есть!» и выбыть для выполнения задач. Поэтому даже сегодня на праздничном мероприятии в момент награждения некоторые отсутствовали, потому что задача для выполнения превыше всего. Мы это понимаем, мы к этому относимся очень спокойно. И понимают это все.

«Задача для выполнения превыше всего». В Молодечно наградили милиционеров Минской области-7

У Дворца культуры развернулась выставка техники и вооружения, тематические фотозоны. А в качестве основного подарка – праздничный концерт.

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# Милиция Беларуси # общество # Александр Астрейко # Фотофакт

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