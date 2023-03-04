«Задача для выполнения превыше всего». В Молодечно наградили милиционеров Минской области

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:

Сегодня были не все сотрудники – служебные обязанности. Они не определяют, когда, во сколько, в какое время и кто должен их выполнять. Если задача стоит, сотрудники должны ответить «Есть!» и выбыть для выполнения задач. Поэтому даже сегодня на праздничном мероприятии в момент награждения некоторые отсутствовали, потому что задача для выполнения превыше всего. Мы это понимаем, мы к этому относимся очень спокойно. И понимают это все.