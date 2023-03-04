Метель стала причиной нескольких серьёзных ДТП. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На календаре весна, но зима не отступает. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снега объявлен в Беларуси. Метель стала причиной нескольких серьезных ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 4 марта утром в Лиозненском районе грузовой микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной, водитель микроавтобуса погиб, два пассажира попали в больницу.

В столице также не без происшествий: два автомобиля столкнулись на перекрестке – обошлось без жертв. А в Центральном районе Минска произошла авария с участием трех автомобилей. В их числе машина сервиса такси – два пассажира были доставлены в больницу для обследования.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция рекомендует водителям избегать рискованного поведения на дорогах, не совершать резких маневров при поездках на загородных трассах. Водителям необходимо правильно выбирать скорость и выдерживать безопасную дистанцию до других транспортных средств. Старайтесь как можно реже выезжать на полосу встречного движения. Заранее убедитесь в своей безопасности и в своих действиях. Пешеходам в условиях недостаточной видимости и в темное время необходимо обозначить себя светоотражающими элементами.