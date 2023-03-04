Больше чем турнир. В Минске прошли соревнования «Чижовская лыжня»

Новости Беларуси. Рекордное число участников и амбициозные планы на следующий сезон. Около тысячи юных спортсменов со всей страны приехали в Минск на «Чижовскую лыжню». Состязались на восьми стартах, по четыре предложили девушкам и юношам. Среди участников также и будущие олимпийцы, которым пока нет и 11, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как это было – репортаж Оксаны Семашко.

Мартовская метель сегодня не стала препятствием для юных спортсменов. Ведь на старт вышли самые целеустремленные.

Матвей Коржик, участник соревнований «Чижовская лыжня»:

Меня вдохновил этот спорт еще с детства. Мне нравилось смотреть его по телевизору, как ездят на лыжах люди, стреляют. И вот решил заниматься.

Дарья Муравейко, участница соревнований «Чижовская лыжня»:

Мечты – олимпийская медаль, золотая, на Олимпиаду поехать. Самое главное – это собственное желание заниматься в удовольствие.

Степан Слешинский, участник соревнований «Чижовская лыжня»:

Мне нравится этот вид спорта, потому что, когда я еду на лыжах, чувствуется расслабление и можно участвовать в соревнованиях и занимать хорошие места.

На лыжероллерной трассе сегодня нет новичков. Воспитанники спортивных школ и центров олимпийской подготовки к этому старту готовились не один год. Сейчас собрались, чтобы доказать в первую очередь себе, кто в чем силен и над чем еще предстоит поработать.

Оксана Семашко, корреспондент:

«Чижовская лыжня» проходит уже шестой раз. И если в первый не набралось и 100 участников, то сегодня их почти 1 000. Интерес к лыжному спорту очевиден. Каждый из них отчетливо понимает, что выбрал нелегкий путь. Что ни день, то усердные тренировки. Все это покрывает огромное желание воплотить во взрослой жизни детскую мечту. Убеждены, помогут те, кто всегда рядом – тренеры и, конечно, родные.

Николай Малонухин, тренер-преподаватель по биатлону СДЮШОР «Олимпиец» Новолукомля:

Для детей как раз хорошие старты. Много участников. Конец сезона. Мы уже научились многому.

Алиса Фицнер, участница соревнований «Чижовская лыжня»:

Я очень ловкая и быстрая, поэтому я и пошла в спорт биатлонный.

Екатерина Фицнер, мама участницы соревнований «Чижовская лыжня»:

Мы с 3 лет вообще занимаемся с ней разными видами спорта. Начали мы с фигурного катания. Очень активно и профессионально она занималась. Пришел момент, просто подумали о переходе в другой вид спорта. И с первой тренировки она очень загорелась. Мы были рады, что безболезненно перешла в другой вид спорта, довольна. И вот она теперь горит каждый день. Ей очень нравится и в «Раубичах» стрельба, и вот эта погода. Она нашла себя в этом виде спорта.