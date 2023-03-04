Историй хватит на несколько детективов. Чем может заинтересовать работа в милиции?

О тех, кто решил связать свою жизнь с милицией. Для наших героев это не просто профессия и, безусловно, не восьмичасовой график работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Собирательный образ советского стража правопорядка можно увидеть на Привокзальной площади Гомеля. К 100-летию белорусской милиции здесь установили двухметровый бронзовый памятник. С постамента на прохожих смотрит 40-летний старший лейтенант, который прошел Великую Отечественную войну. В руках у него жезл и свисток, на плече полевая сумка, а рядом советский мотоцикл М-72.

Сохраняя традиции, как и век назад, 24/7 сотрудники милиции с честью несут службу и берегут спокойствие людей. Дмитрий Кулеш – старший участковый инспектор и почти 20 лет помогает людям в Речицком районе. Наш Анискин, с любовью называют его жители.

Это самый лучший участковый Речицы, сколько лет знаком – ни одного слова плохого не скажу. Вверенные ему деревни в прямом смысле Дмитрий обходит вдоль и поперек. На маршруте обязательно зайдет к представителям старшего поколения. Надо быть на шаг впереди злоумышленника и предупредить население. К примеру, если позвонят лжесотрудники банка и спросят данные карты, никакой информации давать не надо, иначе можно остаться без денег. Обязательно участковый посетит и неблагополучные семьи.

– Здравствуете, как дела ваши?

– Хорошо. Благодаря совместным усилиям многие горе-родители становятся на путь исправления. А дети обретают счастливую семью.

Дмитрий Кулеш, старший участковый инспектор Речицкого РОВД:

Есть лица, которые возвращаются из ЛТП (их немного – единицы), приходят на опорный пункт и благодарят. Находят работу и горят: спасибо, я за этот год много чего обдумал, сейчас хочу жить с семьей, заниматься детьми. Дмитрий Кулеш всегда на связи со своими подопечными. Дома к такому относятся с пониманием – супруга тоже служит в органах милиции. По примеру родителей старший сын учится в Могилевском институте МВД. А пока профессиональные секреты майор Дмитрий Кулеш передает стажерам.

Дмитрий Кулеш:

В милиции каждый день работа разная. Каждый день приходишь на работу и неизвестно, где можешь очутиться и какая с тобой может приключиться ситуация.

За его службу историй уже тоже наберется на несколько детективов. Олег Андала – инспектор по делам несовершеннолетних, 20 лет работает со сложными подростками, защищает детей, которые растут в неблагополучных семьях. Он вслед за ними идет в социальные сети и учится говорить на их языке. Говорит, чтобы найти подход к молодежи, инспектору нужно освоить много профессий. От педагога до юриста.

Олег Андала, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД администрации Ленинского района Гродно:

Он должен быть небезразличным к судьбам людей. Быть тонким психологом, постоянно работать над собой, повышать свой уровень. Быть честным, дисциплинированным, решительным, выдержанным и, конечно, быть примером для подрастающего поколения. Наша сегодня задача – воспитать у подростков чувство любви и гордости за свою родину, готовность ее защитить, прийти на помощь человеку, который попал в беду.

Здравствуйте, ГАИ Московского РВД города Минска, старший лейтенант милиции Беньковский. Документы, пожалуйста Максим Беньковский уже два года работает инспектором ДПС. Скоростной режим, правила парковки и пропуск пешеходов. Считает, что главную роль играет взаимоуважение всех участников дорожного движения. Об этом обязательно рассказывает в ходе профилактических бесед. Такая возможность появилась благодаря поправкам в Кодекс об административных правонарушениях. По целому ряду незначительных правонарушений на первый раз – предупреждение. Правила дорожного движения во многом стали лояльнее, например, в отношении велосипедистов.

Максим Беньковский, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД Минска:

Велосипедисты, средства персональной мобильности, которым по ПДД разрешено не спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, однако я рекомендую им переводить свой велосипед или средство персональной мобильности сбоку. Потому что водители могут не заметить, ведь скорость движения велосипедиста все-таки выше, чем пешехода.