Зачем нужна система баллов за нарушение ПДД? На кого она рассчитана? Все ответы в одном материале

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь – Станислав Соловей .

Зачем нужна система баллов за нарушение правил дорожного движения? На кого она рассчитана? Как будут начисляться баллы? Почему решили отменить бессрочные права?