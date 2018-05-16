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Зачем нужна система баллов за нарушение ПДД? На кого она рассчитана? Все ответы в одном материале

16 мая 2018 09:05
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший инспектор по особым поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь – Станислав Соловей.

Зачем нужна система баллов за нарушение ПДД? На кого она рассчитана? Все ответы в одном материале -1

Зачем нужна система баллов за нарушение правил дорожного движения? На кого она рассчитана? Как будут начисляться баллы? Почему решили отменить бессрочные права?

Подробности – в видеоматериале. 

# ГАИ # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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