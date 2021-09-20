Зачем Беларуси оставаться в ОДКБ? Военный аналитик ответил фразой из советского фильма

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вопрос житейский: зачем нам нужно восточное сообщество, ОДКБ, когда все наши соседи стремятся (кто-то стремился и попал) в НАТО, кто-то хочет в НАТО? Может, НАТО лучше?

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Давайте начнем с простого ответа товарища красноармейца Сухова из фильма «Белое солнце пустыни»: «Восток – дело тонкое». Как вы сказали, ОДКБ. Так как раз знамена есть. Первое – это наше Союзное государство – российское знамя. Второе – Казахстан, Китай. Ну, вы знаете, Китай – наш экономический партнер. Надо начать с того, что мы на Афганистан смотрим. У нас 10 миллионов, а там – 32-40 миллионов. По своей территории Афганистан занимает 40 место в мире. Что для нас самое главное, граница Китая – понятно. Афганистан имеет границу с Китаем, нашим партнером, с Пакистаном, Индией, но она имеет границу не только с Туркменистаном, но и с тремя странами, входящими в СНГ.

Кирилл Казаков:

НАТО же оттуда ушло, а мы такая маленькая страна.

Игорь Чибисов:

Я о СМИ хочу сказать, без обид. У меня глубокое убеждение, готов отдать голову на отсечение, что пройдет время – вы извинитесь. НАТО, да, оно убежало, ушло, проиграло в США. Но я считаю, это была до того грамотно спланированная спецоперация их. Там американцы 20 лет чем занимались? Крышевали наркотики, бортами их в Косово, на авиабазы, то есть это были грузовые перевозки. А сейчас эти наркотики куда пойдут? Опять в Россию, а из России куда придут? Опять к нам и в Европу. Это нам опять большая головная боль.

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