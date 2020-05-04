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Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте

04 мая 2020 06:38
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Новости Беларуси. Брестская областная станция переливания крови в ближайшее время планирует начать забор плазмы у переболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте-1

Определенное количество доноров уже есть, все они прошли проверку состояния здоровья. Помимо общих норм, к таким донорам предъявляются и другие требования. В частности, должно пройти не менее 15 дней с момента клинического выздоровления пациента и последнего отрицательного лабораторного анализа на инфекцию.

Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте-4

Иммунная плазма – это компонент крови, содержащий антитела против COVID-19. Предполагается, что они помогают блокировать вирус у тяжелобольных пациентов и те быстрее идут на поправку. Ценный компонент крови является дополнительным методом лечения. Донорами плазмы с антителами к COVID-19 уже стали более 30 человек.

Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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