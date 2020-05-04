Забор плазмы крови вылечившихся от коронавируса планируют начать в Бресте

Новости Беларуси. Брестская областная станция переливания крови в ближайшее время планирует начать забор плазмы у переболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определенное количество доноров уже есть, все они прошли проверку состояния здоровья. Помимо общих норм, к таким донорам предъявляются и другие требования. В частности, должно пройти не менее 15 дней с момента клинического выздоровления пациента и последнего отрицательного лабораторного анализа на инфекцию.