Люди несут цветы и зажигают свечи. У здания Комитета госбезопасности возник стихийный мемориал

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошедшее просто всколыхнуло белорусское общество.
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошедшее просто всколыхнуло белорусское общество.
Соболезнуют семье погибшего сотрудника КГБ ведомства, политики, эксперты, жители Беларуси. Они продолжают приходить к зданию Комитета госбезопасности, где возник стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы и зажигают свечи. Молча задерживаются у ступеней здания на главном минском проспекте.
Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов госбезопасности.
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