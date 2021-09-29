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Люди несут цветы и зажигают свечи. У здания Комитета госбезопасности возник стихийный мемориал

29 сентября 2021 08:47
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошедшее просто всколыхнуло белорусское общество.

Люди несут цветы и зажигают свечи. У здания Комитета госбезопасности возник стихийный мемориал-1

Соболезнуют семье погибшего сотрудника КГБ ведомства, политики, эксперты, жители Беларуси. Они продолжают приходить к зданию Комитета госбезопасности, где возник стихийный мемориал. Люди несут сюда цветы и зажигают свечи. Молча задерживаются у ступеней здания на главном минском проспекте.

Люди несут цветы и зажигают свечи. У здания Комитета госбезопасности возник стихийный мемориал-4

Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов госбезопасности.

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# Убийство # общество # Фотофакт

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