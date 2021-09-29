Люди несут цветы и зажигают свечи. У здания Комитета госбезопасности возник стихийный мемориал

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все произошедшее просто всколыхнуло белорусское общество.