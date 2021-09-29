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Совет Республики продолжает личные приёмы граждан. 29 сентября задать вопросы можно Рачкову и Баскову

29 сентября 2021 08:54
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается практика личных приемов и в Совете Республики.  

Совет Республики продолжает личные приёмы граждан. 29 сентября задать вопросы можно Рачкову и Баскову -1

Очередную встречу с населением 29 сентября проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Прием будет проходить с 10 до 12 часов. На него по предварительной записи могут попасть также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц.  

Совет Республики продолжает личные приёмы граждан. 29 сентября задать вопросы можно Рачкову и Баскову -4

29 сентября также запланирован и личный прием граждан у члена Совета Республики Дмитрия Баскова. Он будет вестись с 16 до 20 часов также по предварительной записи. Телефон, по которому можно уточнить все детали, 8(017) 327-26-71.  

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Дмитрий Басков # Фотофакт

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