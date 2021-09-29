Совет Республики продолжает личные приёмы граждан. 29 сентября задать вопросы можно Рачкову и Баскову

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан в Беларуси по-прежнему остается одной из главных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается практика личных приемов и в Совете Республики.

Очередную встречу с населением 29 сентября проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Прием будет проходить с 10 до 12 часов. На него по предварительной записи могут попасть также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц.