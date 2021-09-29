Ведение огня прямой наводкой и с закрытых позиций. В Борисове прошли учения курсантов артиллерийских подразделений

Новости Беларуси. В Борисовском учебном центре прошли контрольные занятия с курсантами, которые обучаются по направлению артиллерийских подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 227-м общевойсковом полигоне расчеты выполняли стрельбу из гаубиц Д-30, самоходных установок «Акация» и «Гвоздика». Мишенная обстановка предполагала ведение огня прямой наводкой и с закрытых позиций. Этому предшествовала большая теоретическая и практическая подготовка.

Максим Тузов, заместитель начальника школы 72-го объединенного учебного центра:

На данном занятии командиры отделений разведки практически выполняют огневую задачу № 3: поражение неподвижных наблюдаемых целей стрельбой с закрытой огневой позиции. Я думаю, для каждого курсанта это долгожданное событие на его этапе обучения, так как после этого они сдают экзамен и отправляются по своим воинским частям, в интересах которых они обучаются у нас.