Заберите подарок и оплатите доставку. Как мошенники обманывают от имени почты?

Попасться на уловку мошенников и потерять все деньги с карты либо получить кредит на огромную сумму – то, с чем сегодня боятся столкнуться многие. Рассказываем о последних схемах, с помощью которых злоумышленники под видом почты выманивают деньги у граждан.

Ведущий специалист управления безопасности почтовой связи РУП «Белпочта»:

Мошенники в первую очередь создают поддельную копию сайта почты. Предлагают воспользоваться официальными услугами как будто. Но на самом деле при попытке перехода по ссылке просят ввести персональные данные или данные платежной карты. Вы, например, продаете товар на каком-либо сайте, где вас и находит мошенник-покупатель. Злоумышленник переходит по вашему номеру и пишет, что вещь ему понравилась, он уже оформил доставку. Чтобы товар якобы забрали, мошенник высылает поддельный сайт почты и просит ввести данные банковской карты – перечислить на этот счет деньги. Но предназначенная сумма на карте так и не появится. А информация с сайта напрямую попадет в руки электронных грабителей.

Ведущий специалист управления безопасности почтовой связи РУП «Белпочта»:

В первую очередь клиентам следует обращать внимание, на какой ресурс они переходят. В адресной строке браузера должен быть домен Беларуси и наличие сертификата безопасности. Другой вариант обмана – это нежданные почтовые отправления. Мошенники присылают вам письмо, что какой-либо интернет-магазин проводил розыгрыш и вам отправили подарок по почте. Злоумышленники предложат оплатить пересылку или растаможку. Естественно, ни товара, ни денег после оплаты подарка вы не увидите.

Юрий Смоликов, старший оперуполномоченный по ОВД УУР ГУВД Минска:

По всем сообщениям минчан о звонках мошенников сотрудники милиции проводят проверку. Хочется напомнить, что граждане не обязаны забирать почтовые отправления. Тем более, когда их происхождение и содержание сомнительны. В столице продолжают фиксировать случаи мошенничества. Зачастую жертвами становятся пожилые люди, которые в силу своей доверчивости готовы отдать все накопленные сбережения.