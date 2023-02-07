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В Минске подвели итоги благотворительной акции «От всей души»

07 февраля 2023 08:57
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Новости Беларуси. Несколько тысяч сердец, согретых теплом заботы и участия. Акция помощи пожилым людям «От всей души» приобрела широкий размах. Ее результаты и перспективы развития обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «От всей души»-1

Движение добра объединило не только школьников и студентов. К акции присоединились местные власти, пионерские, профсоюзные организации и неравнодушные белорусы. С душевными разговорами, поздравлениями и подарками, сделанными своими руками, волонтеры посещали одиноких людей, инвалидов и ветеранов. Проводили праздничные концерты, вечера памяти и чаепития, вместе отмечали юбилейные даты. Также пенсионерам оказывали помощь в уборке придомовых территорий, кололи и складывали дрова. С большим воодушевлением к акции отнеслись и сами пожилые граждане.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «От всей души»-4

Людмила Вощило, начальник управления комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Очень тепло отзываются наши пожилые граждане об акции «От всей души», потому что впервые, наверное, не только пожилые пришли к ним в гости, не только специалисты центра, серебряные волонтеры, а это учащиеся и молодежь. В свою очередь пожилые люди поделились с молодежью своей мудростью и опытом.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «От всей души»-7

Ирина Федорова, главный специалист отдела проектной деятельности БРСМ:
Хочется отметить, что волонтеры волонтерского движения «Доброе сердце» действительно с добрым сердцем. Они на все смотрят ярко, на все идут от чистой души. Как называется акция – «От всей души», это можно говорить о наших ребятах.

В Минске подвели итоги благотворительной акции «От всей души»-10

Полюбившуюся белорусам акцию помощи было решено сделать ежегодной и круглогодичной. Благодаря освещению добрых дел в социальных сетях волонтерское движение обрастает все большим количеством активных и неравнодушных людей.

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# Благотворительная акция # общество # Людмила Вощило # Ирина Фёдорова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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