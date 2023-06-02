«Расскажут всю необходимую процедуру». Куда обращаться, чтобы усыновить ребёнка?

Каждый из нас еще в детстве сталкивался с историями взаимоотношений между приемными детьми и родителями – это были те самые сказки, в которых существовала мачеха, падчерица или пасынок. Тема вечная, но, к сожалению, в нашем обществе она получила ярлык противостояния. В то же время быть мамой трудно, но мачехой – еще труднее. По собственной воле никто не хочет ею стать, но иногда приходится. О сложностях, которые могут возникнуть при общении с детьми от предыдущего брака, и о том, как их избежать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущий ток-шоу:

Задумываясь об усыновлении, естественно, человек сталкивается с неизвестностью. Как вообще происходит эта процедура и какие требования к усыновителям и опекунам?

Анна Бардиян, главный специалист сектора социально-педагогической работы и охраны детства комитета по образованию Мингорисполкома:

Для того чтобы стать усыновителем – то есть не просто ты пришел: «Я хочу ребенка». Тебе его отдали. То есть для начала нужно пройти определенную процедуру. Некоторые еще не готовы прийти к тому, чтобы усыновить сразу ребенка, то есть у них есть эти страхи какие-то: «Если я не справлюсь, у меня не получится?» Некоторые даже рассматривают сразу такой вариант, как опека. Когда берут ребенка, то есть в одном и другом случае необходимо обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства и сказать, что хочу быть усыновителем или приемным родителем. Там расскажут всю необходимую процедуру. Для начала собирается необходимый пакет документов. Усыновители проходят курсовую подготовку, где им рассказывают, что это – быть усыновителем, как принять ребенка, который тебе не по крови. Встречаются усыновители в том числе и с другими усыновителями, которые уже взяли на воспитание детей, с приемными родителями, которые рассказывают о проблемах, которые могут их ждать, могут быть, когда ребенок подрастет.