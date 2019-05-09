«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Всё больший масштаб к этому времени приобретает празднование Дня Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всё больший масштаб к этому времени приобретает празднование Дня Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работают десятки площадок. Музыкальные программы и спортивные состязания, выставки и конкурсы, работа выездной торговли.
«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт
Запланировано более 80 мероприятий различного формата. Основные гулянья по традиции – в центре.
На площадке в Верхнем городе работают сразу несколько съемочных групп СТВ. А пока передаем слово корреспонденту Виктории Ходосок, она готова рассказать о самых ярких моментах.
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