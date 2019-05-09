Прямой эфир

«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ

09 мая 2019 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всё больший масштаб к этому времени приобретает празднование Дня Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ-1

Работают десятки площадок. Музыкальные программы и спортивные состязания, выставки и конкурсы, работа выездной торговли.

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

Запланировано более 80 мероприятий различного формата. Основные гулянья по традиции – в центре.

«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ-4

На площадке в Верхнем городе работают сразу несколько съемочных групп СТВ. А пока передаем слово корреспонденту Виктории Ходосок, она готова рассказать о самых ярких моментах.

Подробнее – в видеоматериале

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»
09 мая 2019 11:16

За каждым фото – свой подвиг. Президенту показали уникальный альбом «Беларусь помнит»

«Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана
09 мая 2019 10:54

«Было очень приятно громогласно всем подразделениям объявить «Войне конец!». Воспоминания ветерана

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»
09 мая 2019 10:46

Александр Лукашенко: «Главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться»