«Забег отважных» – колоссальное мероприятие». Как празднуют 9 Мая в Минске – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Всё больший масштаб к этому времени приобретает празднование Дня Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работают десятки площадок. Музыкальные программы и спортивные состязания, выставки и конкурсы, работа выездной торговли. «Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт Запланировано более 80 мероприятий различного формата. Основные гулянья по традиции – в центре.